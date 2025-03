Pyrum: Zwei ganz wichtige Meilensteine

Nach Darstellung von SMC-Research hat Pyrum zwei ganz wichtige Fortschritte gemeldet, nämlich die erste finale Investitionsentscheidung eines Partners für ein neues Werk sowie eine geplante Zusammenarbeit mit VTTI für die Realisierung neuer großer Werke. SMC-Analyst Holger Steffen sieht sein Wachstumsmodell damit bestätigt, das ein hohes Kurspotenzial anzeigt.

Pyrum habe laut SMC-Research zwei ganz wichtige Fortschritte gemeldet. Dazu gehöre zunächst die finale Investitonsentscheidung (Final Investment Decision) der Partner für die Errichtung eines Werks in Tschechien, womit zum ersten Mal ein Vorhaben, das mit Dritten geplant werde, diese Hürde übersprungen habe – ein wichtiger Proof of Concept, der auch die anderen Partner, mit denen solche Projekte geplant seien, beeinflussen könnte. Der Baubeginn in Tschechien stehe bereits im zweiten Quartal an, die Inbetriebnahme könnte im Jahr 2027 folgen.