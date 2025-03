Goldaktien stabil, Atomkrieg in Europa

Tagesbericht vom 10.03.25



Marketingmitteilung





Der Goldpreis gibt am Freitag im New Yorker Handel von 2.917 auf 2.911 $/oz nach. Heute Morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong wenig verändert und notiert aktuell mit 2.910 $/oz um 3 $/oz unter dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit stabil.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Russlands Präsident Wladimir Putin lockert die Regeln zum Einsatz von Atomwaffen. „Der Erlass erlaubt es seinem Land, Atomwaffen gegen einen Nicht-Atomstaat einzusetzen, falls dieser von Atommächten unterstützt wird“ (Quelle: N-tv.de).



Söder prophezeit bei Miosga. Merz wird unter Macrons Atomschirm schlüpfen.



Kommentar: Mit dieser Entscheidung würde Deutschland unter die neuen Regeln Russlands fallen und ein legitimes Ziel für russische Atomwaffen werden.



Handelsblatt: „Sind wir bereit?“ „Was Deutschland jetzt tun muss, um kriegstüchtig zu werden“ (07.03.25).



Deutscher Bundeswehrverband: „Nato übt Bündnisverteidigung mit Atomwaffen“ (15.10.24).



Kommentar: Vielen scheint es nicht schnell genug zu gehen, dort anzuknüpfen, wo die USA am 09.08.45 aufgehört hat.





Die Edelmetallmärkt



Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem leichteren Dollar nach (86.377 Euro/kg, Vortag 86.517 Euro/kg). Der Goldpreis hat unser Ziel-Preisband von 2.300 bis 2.500 $/oz überschritten. Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.500 bis 2.600 $/oz leicht angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber zeigt sich stabil (aktueller Preis 32,59 $/oz, Vortag 32,53 $/oz). Platin gibt nach (aktueller Preis 964 $/oz, Vortag 968 $/oz). Palladium bröckelt etwas ab (aktueller Preis 930 $/oz, Vortag 932 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 70,31 $/barrel, Vortag 69,78 $/barrel).





Die nordamerikanischen Goldminenaktien zeigen sich stabil. Der Xau-Index verbessert sich 0,6 % oder 1,0 auf 161,6 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Royal Gold 2,7 % und Agnico 1,4 %. Bei den kleineren Werten können Intern. Tower Hill 8,3 %, Asante 7,1 % und Snowline 6,7 % zulegen. Gold Resource fallen 12,9 % und I-80 um 8,1 %. Bei den Silberwerten ziehen Santacruz 8,3 %, Metallic 7,3 % und Fortuna 6,7 % an. Bear Creek fallen 4,6 %, Silver Bull 3,5 % und Aya 3,3 %.

Seite 2 ► Seite 1 von 4