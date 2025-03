KI-Bullen wieder zuversichtlicher!

Am Freitag letzter Woche verzeichneten die Aktien von Broadcom einen Anstieg um über 6 Prozent. Dieser Anstieg wurde durch die positive Umsatzprognose des Halbleiterherstellers begünstigt, was dazu beitrug, das Vertrauen in die Nachfrage nach KI-Chips wiederherzustellen. Zuvor hatte ein deutlicher Ausverkauf im gesamten Sektor stattgefunden, der auf die düsteren Aussichten des Mitbewerbers Marvell Technology zurückzuführen war. Broadcom könnte seinen Marktwert um über 50 Milliarden US-Dollar steigern, sofern die Gewinne weiterhin anhalten. Dennoch würde das Unternehmen immer noch unter der Bewertungsgrenze von 1 Billion US-Dollar liegen, die es im Dezember erstmals überschritten hatte. Die Aktien von Broadcom sind in diesem Jahr bisher um mehr als 20 Prozent gefallen, nachdem sie sich im Jahr 2024 verdoppelt hatten.

Der Aktienkurs von Broadcom hat beginnend mit Ende Oktober 2022 eine Aufwärtssequenz ausgebildet, die bis Ende Februar 2025 Bestand hatte. In den letzten fünf Handelstagen wurde der untere Grenzbereich der Sequenz angelaufen und gleichzeitig der Unterstützungsbereich rund um das Level bei 184,96 US-Dollar getestet. Es wäre möglich, dass der starke Kursrückgang ab Mitte Februar 2025 hier in eine Bodenbildungsphase mündet. Das Papier hat auf dem Weg nach oben, beginnend am 18. Juni 2024, fünf Versuche benötigt, um den gewichtigen Widerstand bei 184,96 US-Dollar zu überwinden. Ähnlich schwer könnte es den Bären fallen, am Weg nach unten diesen Bereich zu durchbrechen. Sollte der Durchbruch dennoch erfolgen, könnte die Reise bis zur Unterstützung bei 157,79 US-Dollar gehen. Fundamental betrachtet ist in der Zeitspanne der Geschäftsjahre 2024/25 bis 2026/27 eine Konsensschätzung beim Gewinn je Aktie aktuell, in der ein Zugewinn von 69 Prozent auf 6,05 US-Dollar erwartet wird. Das erwartete KGV 2026/27 sinkt dadurch auf aktuell 29,32. Implizit erwarten damit die Marktteilnehmer ein Gewinn- und Umsatzwachstum weit über das Jahr 2026/27 hinaus. Sollten die Wachstumszahlen in den nächsten Wochen nach unten revidiert werden müssen, ist ein ausgeprägter Kursrückgang unvermeidlich.

Broadcom, Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Die Aktien von Broadcom sind durch die fundamentale Brille betrachtet nicht preiswert, wodurch der Chipkonzern starkes Wachstum zeigen muss, um nicht weitere Kursverluste zu erleiden. Mit einem Open End Turbo Long (WKN MJ8C8K) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs von Broadcom in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,82 profitieren. Das Ziel sei bei 231,22 US-Dollar angenommen (8,35 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 26 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 161,89 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 1,95 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,4 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MJ8C8K Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,63 – 4,64 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 142,27 US-Dollar Basiswert: Broadcom, Inc. KO-Schwelle: 142,27 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 190,90 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 8,35 Euro Hebel: 3,82 Kurschance: + 80 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Tradings Update: Vonovia Die am 24. Februar 2025 vorgestellte Short-Idee, mit der WKN MJ54T8 auf eine fallende Aktie von Vonovia zu setzen, befindet sich sehr schön im Plus. Der Open End Turbo Short schloss am 7. März 2025 zum Geldkurs von 0,91 Euro und lag mit 38 Prozent über dem Einstiegskurs. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in dieser Position investiert bleiben möchte, kann den Stoppkurs beim Derivat auf 0,82 Euro nachziehen.

Vonovia SE (Tageschart in Euro)

