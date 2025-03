Der perfekte Reisebegleiter für mühelose Schönheit

BERLIN, 10. März 2025 /PRNewswire/ -- Laifen, ein führender Innovator im Bereich der Körperpflegetechnologie, ist stolz darauf, die offizielle europäische Markteinführung des Laifen Mini High-speed Haartrockner in Europa bekannt zu geben, der ultimativen Beauty-on-the-go -Lösung. Pünktlich zum Frühjahr ist der Mini der perfekte Reisebegleiter. Er kombiniert leistungsstarke Leistung, Tragbarkeit und elegantes Design und erfüllt damit die Anforderungen moderner Menschen, die viel unterwegs sind. Um diesen Meilenstein zu feiern, bietet Laifen außerdem exklusive Frühlings-Verkaufsaktionen mit Rabatten von bis zu 30 % durch.

Der Laifen Mini wurde für diejenigen entwickelt, die sowohl Komfort als auch Leistung schätzen. Als neuestes Produkt in der Produktlinie der Hochgeschwindigkeits-Haartrockner von Laifen ist der Mini 33 % kleiner und 27 % leichter als die Vorgängermodelle von Laifen und damit das perfekte Beauty-Tool für unterwegs. Mit einem Gewicht von nur 299 Gramm ist der Mini so leicht wie ein Apfel und lässt sich mühelos überall hin mitnehmen. Dank seiner ultrakompakten Größe passt er problemlos in Handgepäck, Koffer oder sogar Handtaschen und ist somit ein unverzichtbarer Reisebegleiter für Urlaub, Geschäftsreisen und tägliche Ausflüge.

Trotz seines kleinen Formfaktors ist der Mini mit einem leistungsstarken bürstenlosen Motor mit 110.000 Umdrehungen pro Minute und einer optimierten Luftstromtechnologie ausgestattet, die eine Trocknungsleistung in Salonqualität bietet, wo immer Sie auch sind. Ganz gleich, ob Sie sich auf ein Meeting vorbereiten oder sich nach einem langen Flug frisch machen wollen, der Mini trocknet schnell und effizient, ohne dass Sie Kompromisse bei der Leistung eingehen müssen.

Hochwertige Funktionen für ein luxuriöses Styling-Erlebnis

Preisgekröntes Design – Ausgezeichnet mit IF Design Awards und Good Design Awards für seine Innovation und Ästhetik.

– Ausgezeichnet mit für seine Innovation und Ästhetik. Elegante und stilvolle Ästhetik – Erhältlich in vier matten Farben , die zu Ihrem Stil passen, mit einer exklusiven UV-Taktil-Beschichtung für eine feinkörnige Textur und komfortablen Griff.

– Erhältlich in , die zu Ihrem Stil passen, mit einer exklusiven für eine und komfortablen Griff. Intelligenter Haarschutz – Ausgestattet mit 200 Millionen negativen Ionen zur Reduzierung von Frizz und einem intelligenten Temperaturkontrollsystem , das Hitzeschäden verhindert.

– Ausgestattet mit zur Reduzierung von Frizz und einem , das Hitzeschäden verhindert. Kindermodus für schonendes Trocknen – Eine neu entwickelte kinderfreundliche Einstellung bietet sicheres und schonendes Trocknen mit zwei Temperaturoptionen (38 °C bei niedriger Geschwindigkeit und 48 °C bei hoher Geschwindigkeit).

– Eine neu entwickelte bietet sicheres und schonendes Trocknen mit (38 °C bei niedriger Geschwindigkeit und 48 °C bei hoher Geschwindigkeit). 3-Farben-LED-Ring – Eine elegante und intuitive Funktion, die die Benutzerfreundlichkeit erhöht.

Frühjahrs Verkaufsaktion – Exklusive Rabatte auf Mini ab dem 10. März

Anlässlich der Markteinführung in Europa bietet Laifen vom 10. März bis zum 13. April auf der offiziellen Website einen zeitlich begrenzten Rabatt von 20% auf den Mini an.

Nutzen Sie diese Angebote und erleben Sie mit dem Laifen Mini die perfekte Balance aus Tragbarkeit, Leistung und Stil

Für weitere Informationen und um den Mini oder andere Laifen-Produkte zu kaufen, besuchen Sie die: offizielle Website von Laifen

Informationen zu Laifen

Laifen wurde 2019 gegründet und ist ein innovatives Technologieunternehmen mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen Forschung und Entwicklung sowie Produktion. Derzeit sind die fortschrittlichen und effizienten Körperpflegegeräte und -zubehörteile von Laifen in über elf Millionen Haushalten weltweit zu finden. Laifen stellt die Leistungsstandards der Branche ständig in Frage und ist bestrebt, kontinuierlich neue Möglichkeiten zu erforschen und neue Technologien zu entwickeln, um den Nutzern weltweit ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten.

