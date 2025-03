HÄAGEN-DAZS FEIERT FÜNF BAHNBRECHENDE FRAUEN ALS GEWINNERINNEN DES ROSENPROJEKTS

LONDON, 10. März 2025 /PRNewswire/ -- Häagen-Dazs ist stolz, anlässlich des Internationalen Frauentags und des Monats der Frauengeschichte die fünf bemerkenswerten Gewinner des The Rose Project, Class of 2024, bekannt zu geben. Die globale Initiative, die zu Ehren der weiblichen Mitbegründerin der Marke, Rose Mattus, ins Leben gerufen wurde, suchte nach Nominierungen aus der ganzen Welt, um bahnbrechende Frauen zu ehren, die einen Einfluss auf die Gesellschaft oder die Gemeinschaft haben.

Jeder der Gewinner der Klasse 2024 erhält einen gleichen Anteil des Stipendiums in Höhe von 100.000 USD, damit sie ihre außergewöhnliche Arbeit fortsetzen und ihr Potenzial entfalten können. Aus Hunderten von Bewerbungen wurden die Preisträgerinnen von einer internationalen Jury, die ausschließlich aus Frauen bestand, für ihre Pionierarbeit und ihren Beitrag zur Gesellschaft ausgewählt. Weitere Informationen über das Rosenprojekt, die Gewinnerinnen und die 50 nominierten Frauen des Jahres 2024 finden Sie unter https://iwd.haagen-dazs.global/.

Die Preisträgerinnen wurden von einer Jury ausgewählt, die die globale Reichweite von The Rose Project repräsentiert und sich darauf konzentriert, Frauen zu ehren, die Grenzen überschreiten. In diesem Jahr waren die britische Autorin, Rundfunksprecherin und Philanthropin Katie Piper, die zweifache Olympiamedaillengewinnerin im Tauchen für Mexiko Alejandra Orozco Loza und die globale Geschäftsführerin der Häagen-Dazs Shops Aurélie Lory aus Frankreich als Vertreterin der Marke dabei.

Aurélie Lory, Global Managing Director der Häagen-Dazs Shops und Jurymitglied bei The Rose Project, sagte: „Es ist eine Ehre, im zweiten Jahr in Folge als Jurymitglied bei The Rose Project mitzuwirken. Wir sind stolz darauf, den Einfluss unserer Mitbegründerin zu feiern, die eine weltweit bekannte Marke geformt hat, indem sie Frauen aus allen Teilen der Welt unterstützt und ermächtigt hat."

Weitere Informationen über die fünf Gewinner der Class of 2024 und ihre unglaublichen Geschichten sowie weitere Einzelheiten über das Rosenprojekt finden Sie unter https://iwd.haagen-dazs.global/ oder auf Instagram unter @haagendazs_roseproject.

