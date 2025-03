Vision Ireland und Benetech kooperieren bei der Einführung der EU-konformen Global Certified Accessible-Zertifizierung

Palo Alto, CA / Access Newswire / 10. März 2025 / Vision Ireland und Benetech haben heute den Start einer bahnbrechenden Partnerschaft angekündigt, in deren Rahmen das Zertifizierungsprogramm Global Certified Accessible (GCA) für Verlage in der Europäischen Union (EU) bereitgestellt werden soll. Diese Zusammenarbeit markiert einen bedeutenden Schritt nach vorne bei der Gewährleistung der digitalen Barrierefreiheit und der Einhaltung des Europäischen Gesetzes zur Barrierefreiheit (EAA) für E-Books in der gesamten Europäischen Union.

„Die Gewährleistung der Barrierefreiheit im digitalen Verlagswesen ist nicht nur eine gesetzliche Vorgabe, sondern ein grundlegender Schritt in Richtung Gleichberechtigung“, so der CEO von Vision Ireland, Chris White. „Vision Ireland freut sich über die Zusammenarbeit mit Benetech, durch die EU-Verlage bei der Einhaltung höchster Standards für Barrierefreiheit unterstützt werden sollen. Diese Partnerschaft bestärkt uns in unseren Bemühungen, Barrieren abzubauen und digitale Inhalte für alle Leser, insbesondere für Blinde und Sehbehinderte, wirklich zugänglich zu machen.“

Die Partnerschaft kombiniert das umfassende Fachwissen von Vision Ireland in Bezug auf EU-Standards für Barrierefreiheit mit Benetechs Führungsrolle im Bereich digitale Inklusion und optimiert so den Zertifizierungsprozess, indem sie Verlegern eine weltweit anerkannte, EU-konforme Zertifizierung bietet. Mit der Zertifizierung durch eine in der EU ansässige Organisation gewinnen Verleger an Glaubwürdigkeit und können sicher sein, dass ihre Inhalte den höchsten Standards für Barrierefreiheit für europäische Leser entsprechen.

„Diese Partnerschaft ist ein großer Schritt nach vorne für die digitale Barrierefreiheit in der gesamten Europäischen Union“, sagte der CEO von Benetech, Ayan Kishore. „Als erste unabhängige Zertifizierung für digitale Barrierefreiheit durch Dritte hilft die GCA-Zertifizierung von Benetech Verlagen, globale Standards zu erfüllen. Wir sind stolz darauf, dass bereits über 80 Organisationen, darunter Elsevier, Taylor & Francis und McGraw Hill International, von unseren Dienstleistungen profitieren, und die globale Bewegung hin zu inklusiveren digitalen Inhalten vorantreiben.“