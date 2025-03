BAADER BANK stuft LEG Immobilien auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für LEG Immobilien nach Jahreszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Resultate des Immobilienkonzerns hätten in etwa den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies nach jüngster Sektorschwäche wegen gestiegener Marktzinsen auf den hohen Abschlag, zu dem die Aktien gehandelt würden. Gepaart mit dem stabilisierten Immobilienportfolio, einer attraktiven Dividendenrendite und der Aussicht auf weiteres Gewinnwachstum hält er seiner positiven Haltung fest./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2025 / 08:21 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 71,16EUR auf Tradegate (10. März 2025, 09:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Andre Remke

Analysiertes Unternehmen: LEG Immobilien

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m