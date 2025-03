Beko fordert eine einheitliche Industriepolitik im Einklang mit den Klimazielen

ISTANBUL, 4. März 2025 /PRNewswire/ -- Europa steuert auf eine neue Ära der Industriepolitik zu. In diesem Zusammenhang plädiert Beko, der größte Haushaltsgerätehersteller Europas, für einen einheitlicheren Ansatz: Auf der zentralen Veranstaltung zum "Clean Industrial Deal" der EU vom 26. Februar betonte Beko, wie wichtig es ist, dass Branchen, die in Dekarbonisierung, Energieeffizienz und Innovation investieren, weltweit wettbewerbsfähig bleiben.

Beko, Europas größter Haushaltsgerätehersteller und einziger Unterzeichner der Antwerpener Erklärung aus der Branche, unterstützt die EU in ihrem Vorhaben, Produktion und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern,und gleichzeitig Nachhaltigkeit zu fördern

Beko baut seinen Erfolg auf Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und verantwortungsbewusste Innovation auf. Das Unternehmen setzt sich deshalb für eine zukunftsorientierte Industriestrategie ein, die über die Regulierung hinausgeht und sinnvolle Investitionen in saubere Technologien, belastbare Lieferketten und wettbewerbsfähige Fertigung fördert.

Hakan Bulgurlu, Geschäftsführer von Beko, kommentierte die Vereinbarung wie folgt: „Europa braucht eine mutige, investitionsorientierte Industriestrategie und einen Regulierungsrahmen, der es Unternehmen ermöglicht, erfolgreich zu sein. Der Clean Industrial Deal ist ein entscheidender Moment für die industrielle Zukunft Europas. Aber er muss sein Versprechen einlösen, Europa zu einem führenden Akteur in grünen und wettbewerbsfähigen Industrien zu machen — ohne dabei unsere Produktionsbasis zu gefährden. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Europäische Kommission diese Gelegenheit nutzt,und anerkennt, dass der Sektor der Haushaltsgeräte als strategischer Wegbereiter eine wichtige Rolle für die Klima- und Industrieziele Europas spielen kann.

Die Haushaltsgeräteindustrie ist ein entscheidender Wirtschaftszweig — nicht nur als wichtiger Arbeitgeber und Innovationsmotor, sondern auch als Katalysator für die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten. Sie leistet außerdem einen direkten Beitrag zur Energieeffizienz in jedem EU-Haushalt. Energieeffiziente Geräte sind eine der schnellsten und kostengünstigsten Möglichkeiten, Emissionen zu reduzieren, Energiekosten zu senken und saubere Energien zu fördern. Um die Fortschritte in Richtung Klimaneutralität zu beschleunigen, sollte die EU ihre Investitionsanreize und die Gewährleistung gleicher Wettbewerbsbedingungen im internationalen Handel verbessern", so Bulgurlu.