Deliveroo verlässt Hongkong - Delivery Hero übernimmt Der britische Essenslieferdienst Deliveroo stampft sein Geschäft in Hongkong ein und überlässt Teile davon seinem deutschen Rivalen Delivery Hero . Am 7. April würden die Plattformen in Hongkong geschlossen, teilte Deliveroo am Montag in London …