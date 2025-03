Börsenstart Europa - 10.03. - ATX schwach -2,42 %

Der TecDAX steht aktuell (09:59:54) bei 3.757,71 PKT und fällt um -1,81 %.

Top-Werte: ATOSS Software +1,46 %, HENSOLDT +0,43 %, CompuGroup Medical +0,40 %

Flop-Werte: Carl Zeiss Meditec -5,22 %, Evotec -4,10 %, Infineon Technologies -3,63 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.414,81 PKT und verliert bisher -1,97 %.

Top-Werte: Bayer +1,15 %, Pernod Ricard +0,98 %, TotalEnergies +0,60 %

Flop-Werte: Compagnie de Saint-Gobain -5,29 %, Banco Santander -3,66 %, Infineon Technologies -3,63 %

Der ATX steht aktuell (09:59:47) bei 4.208,13 PKT und fällt um -2,42 %.

Top-Werte: EVN -0,34 %, Telekom Austria -0,92 %, CA-Immobilien-Anlagen -0,98 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -4,79 %, voestalpine -4,25 %, Erste Group Bank -4,11 %

Der SMI bewegt sich bei 13.012,32 PKT und fällt um -1,28 %.

Top-Werte: Kuehne + Nagel International +0,43 %, Nestle +0,43 %, Roche Holding +0,17 %

Flop-Werte: Holcim -3,44 %, UBS Group -3,04 %, Logitech International -2,47 %

Der CAC 40 steht bei 8.073,94 PKT und verliert bisher -1,57 %.

Top-Werte: Thales +1,37 %, Pernod Ricard +0,98 %, ORANGE +0,77 %

Flop-Werte: Compagnie de Saint-Gobain -5,29 %, Schneider Electric -3,46 %, STMicroelectronics -3,28 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.702,93 PKT und fällt um -0,63 %.

Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +1,88 %, Essity Registered (B) +0,54 %, Tele2 (B) -0,24 %

Flop-Werte: Skanska (B) -3,15 %, Assa Abloy Registered (B) -2,47 %, Volvo Registered (B) -2,40 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:44:27) bei 3.994,00 PKT und fällt um -0,14 %.

Top-Werte: Terna Energy +0,64 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +0,10 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +0,05 %

Flop-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings -2,42 %, ALPHA SERVICES AND HOLDINGS -1,98 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,91 %