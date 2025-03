Das Schulden-Ermächtigungsgesetz von Merz - und das Trump-Chaos!

Entgegen aller Wahlversprechen will Friedrich Merz zusammen mit der SPD eine Art Schulden-Ermächtigungsgesetz durchsetzen mit dem bereits abgewählten Bundestag - das ist nicht nur extrem schädlich für die Demokratie in Deutschland, sondern auch für die Wirtschaft in Deutschland eine Katastrophe. Denn was Merz mit der SPD hier plant, sind Schulden nach dem Prinzip Gießkanne, die vor allem nach dem "Wünsch-dir-was"-Prinzip der Parteien funktionieren, dabei aber nicht einmal das Wachstum der Wirtschaft ankurbeln, sondern nur die Schulden explodieren lassen. Im Grunde begehen wir jetzt in Deutschland den selben Fehler wie die Amerikaner in den letzten Jahren: hemmungslose, sinnfreie Schulden, die teuer zu stehen kommen (Kapitalmarkt-Zinsen). In den USA versucht Trump das zu korrigieren, aber seine Politik wird ebenfalls ins Desaster führen! Denn Trump glaubt an Zölle - wird er zurückweichen, wenn die US-Aktienmärkte crashen?

Hinweise aus Video:

