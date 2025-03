FMA: Österreichische Investmentfonds erreichen Ende 2024...

Wien (APA-ots) - Der österreichische Fondsmarkt war im Jahr 2024 vor allem durch Kurswertgewinne geprägt, die zum Jahresende das verwaltete Vermögen der österreichischen Investmentfonds auf 230,7 Milliarden gesteigert haben, ein Plus von 8,2% im Jahresverlauf. Ebenfalls zur Steigerung des Volumens beigetragen haben Nettomittelzuflüsse von 1,5 Milliarden, vor allem in Renten- (3,1 Milliarden) und Aktienfonds ( 257 Millionen). Nettomittelabflüsse gab es erneut bei den Immobilienfonds (minus 1,6 Milliarden).

Nach Veranlagungsstrategien werden zum Jahresultimo in Mischfonds 105,6 Milliarden (+7,8%), in Rentenfonds 63,0 Milliarden (+7,2%), in Aktienfonds 47,0 Milliarden (+15%), in Immobilienfonds 8,0 Milliarden (-17%), in kurzfristige Rentenfonds 5,0 Milliarden (+17%) , in Private-Equity-Fonds 1,6 Milliarden (+19%) sowie in sonstige Fonds 0,4 Mrd. (+13%) verwaltet.



Weiter im Aufschwung der Anlegergunst sind Fonds mit

Nachhaltigkeitsbezug nach der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR), die inzwischen an der 50%-Marke des gesamten Volumens kratzen. Die sogenannten "hellgrünen" Fonds nach Artikel 8 SFDR weisen ein verwaltetes Vermögen von 112,3 Milliarden aus, die "dunkelgrünen" nach Artikel 9 stehen bei 2,4 Milliarden. Insgesamt machen diese beiden Kategorien 49,7% des gesamten verwalteten Vermögens aus.

Ende 2024 gab es in Österreich 14 Kapitalanlagegesellschaften und 62 Alternative Investmentfonds Manager, die insgesamt 887 Organismen zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapiere (OGAW) und 1.212 Alternative Investmentfonds (AIF) aufgelegt haben. Das sind 25 mehr Fonds als Ende 2023. Nach Veranlagungsstrategie kategorisiert teilen sich diese in 1.127 Misch-, 434 Renten-, 352 Aktien-, 52 kurzfristige Rentenfonds, 50 Private-Equity-Fonds, 16 Immobilienfonds sowie 68 sonstige Fonds auf. Davon sind 695 Fonds mit Nachhaltigkeitsbezug nach SFDR kategorisiert.



Der vollständige Bericht mit weiteren Daten und Details kann auf der FMA-Website heruntergeladen werden:

https://www.fma.gv.at/investmentfonds-und-

verwaltungsgesellschaften/quartalsberichte/ . Zu Fonds mit Nachhaltigkeitsbezug verweisen wir auch auf die Publikation " ESG- Fondsnamen: Whats in a name? " aus unserer Schriftenreihe "Reden wir über Aufsicht".



