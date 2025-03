GOLDMAN SACHS stuft RYANAIR HLDGS auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ryanair auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Analyst Patrick Creuset verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf eine Mitteilung des irischen Billigfliegers vom Freitag. Der Anteil an Investoren aus der EU betrage inzwischen mehr als 50 Prozent. Dadurch werde nun auch Investoren aus Nicht-EU-Staaten der Erwerb von Ryanair-Stammaktien gestattet. Dies dürfte laut Creuset eine sich fortsetzende Neubewertung der Papiere stützen./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2025 / 22:43 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 20,84EUR auf Tradegate (10. März 2025, 09:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Patrick Creuset

Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 25

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m