R+V Versicherung AG / R+V gibt über 19 Millionen Euro an ihre Kunden zurück

R+V gibt über 19 Millionen Euro an ihre Kunden zurück Wiesbaden (ots) - Wegen geringer Schäden: R+V Versicherung belohnt Kunden mit Beitragsrückerstattung für einen günstigen Schadenverlauf.

Knapp 600.000 Kundinnen und Kunden von Volksbanken und Raiffeisenbanken können sich über einen Cashback auf ihre Versicherungsbeiträge freuen. Das Cashback-Programm der R+V Versicherung erstattet bis zu zehn Prozent der eingezahlten Versicherungsbeiträge an die Kundinnen und Kunden zurück. Voraussetzung: Sie sind Mitglied einer Genossenschaftsbank und haben dort einen Mitglieder-Plus-Vertrag abgeschlossen. Hat die Mitglieder-Plus-Gemeinschaft einer Bank einen günstiger als erwarteten Schadenverlauf, erstattet der Wiesbadener Versicherer im Folgejahr Geld an sie zurück. Am Cashback Day 2025, 10. März, zahlt die R+V insgesamt über 19 Millionen Euro Beiträge für das Jahr 2024 aus. Das sind 25 Prozent mehr als im Vorjahr, in dem rund 16 Millionen Euro an die Kunden zurückflossen.