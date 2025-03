Tesla-Absturz nicht aufzuhalten? Jetzt greift auch noch die Konkurrenz an!

Laut einem Bericht des Regierungsmediums China Daily hat CEO und Gründer He Xiaopeng angekündigt, bis 2026 nicht nur humanoide Roboter, sondern auch fliegende Fahrzeuge beziehungsweise Lufttaxis in Serie fertigen zu wollen.

Ist das dreist oder einfach nur genial? Wenngleich es heißt, dass man nicht treten soll, was bereits am Boden liegt, hat der chinesische E-Fahrzeughersteller und von Partner von Volkswagen XPeng am vergangenen Wochenende ehrgeizige Pläne für seine Zukunft vorgestellt – und die erinnern sehr stark, an das, was auch Tesla vorhat.

XPeng sucht die Konkurrenz – nicht zu Tesla

Damit tritt das Unternehmen nicht nur in Konkurrenz zu Tesla, das mit Optimus Prime an einem eigenen humanoiden Roboter arbeitet, sondern auch zu den Flugtaxi-Startups Archer Aviation, EHang und Joby Aviation.

Im Interview mit China Daily versprach Xiaopeng: "Wir integrieren die Fahrzeugsteuerung mit KI, um ein neues Flugkontrollsystem für solche fliegenden Autos zu entwickeln – sicherer und benutzerfreundlicher." Die Aussagen erfolgten am Rande der jährlichen Parlamentssitzung in Peking, was für besonders große Aufmerksamkeit sorgte.

Das Unternehmen rechnet damit, dass die Selbstfahrplattform noch in diesem Jahr die zahlreicher Konkurrenten übertreffen wird. Für 2026 strebt XPeng Level-4-Selbstfahrfähigkeiten an – das soll führerloses Einparken sowie eine Vorfahrautomatik auf Parkplätzen beinhalten.

Starke Eröffnung wird verkauft

Die vollmundigen Versprechungen des Unternehmensgründers trafen am Montag den Geschmack der Anlegerinnen und Anleger. Am Handelsplatz in Hongkong konnte XPeng zeitweise 7 Prozent zulegen, musste schließlich aber dem schwachen Gesamtmarktumfeld Tribut zollen und schloss mit einem Minus von 0,8 Prozent, während der Hang Seng um 1,9 Prozent nachgegeben hat.

Im Rahmen des wiedererwachten Interesses an chinesischen Basiswerten hat sich die Aktie in diesem Jahr bereits verdoppeln können. Gegenüber dem Stand vor einem Jahr steht sogar ein Plus von 150 Prozent zu Buche. Von daher ist verständlich, dass ambitionierte Zukunftspläne allein nicht für weitere Kursgewinne genügen, sondern das Unternehmen auch mit seinen Quartalszahlen Farbe bekennen muss – noch wirtschaftet XPeng nämlich nicht profitabel.

Fazit: Der nächste Nackenschlag für Tesla

Der Druck auf Tesla wächst immer weiter. Während sich das Unternehmen einer weltweiten Boykott-Kampagne und einem dramatischen Einbruch seiner Absatzzahlen ausgesetzt sieht, vollzieht CEO Elon Musk in Washington lieber einen Kahlschlag in US-Bundesbehörden – und gefährdet so den wirtschaftlichen Aufschwung in den USA.

Die Konkurrenz weiß die Schwäche auszunutzen. Während Baidu und Alphabet-Tochter Waymo ihre Robotaxi-Angebote immer weiter ausbauen, will der chinesische E-Fahrzeughersteller das Unternehmen bei humanoiden Robotern unter Druck setzen – und sich gleichzeitig für einen Markteintritt bei fliegenden Fahrzeugen in Stellung bringen.

Das beweist: Wer an ebenso spannenden wie aussichtsreichen Zukunftstechnologien teilhaben möchte, ist nicht auf Tesla und seine Aktie angewiesen. Die dürfte aufgrund ihrer noch immer dramatischen Überbewertung vor weiteren Verlusten stehen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion