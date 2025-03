Rendite fällt leicht - Kursstabilisierung nach Talfahrt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Montag geringfügig von der rasanten Talfahrt der vergangenen Woche erholt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Montag um 0,11 Prozent auf 127,81 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,81 Prozent.

Die Renditen waren in der vergangenen Woche drastisch gestiegen, die Anleihekurse ensprechend stark gestiegen. Das von Union uns SPD angekündigte Fiskalpaket hatte die Kurse auf eine Talfahrt geschickt. Am Freitag setzte dann eine Stabilisierung ein, die sich am Montag fortsetze. "Die Situation am Euro-Anleihemarkt bleibt nervös", kommentierten Experten der Dekabank. So hätten erste Investmentbanken die Emissionserwartungen für das zweite Halbjahr deutlich angehoben. "Zudem rückt die Diskussion über die Zustimmung der Grünen zur deutschen Verfassungsänderung in den Fokus."

Die am Montagmorgen veröffentlichten und besser als erwartet ausgefallenen Wirtschaftsdaten belasteten die Anleihen nicht. So hat in Deutschland die Gesamtproduktion im Vergleich zum Vormonat um 2,0 Prozent zugelegt. Dies ist der stärkste Produktionsanstieg seit vergangenen August. Zudem profitierten die vom Institut Sentix erhobenen Konjunkturerwartungen für die Eurozone im März von der Ankündigung der milliardenschweren Investitionsprogrammen. Der Indikator stieg auf den höchsten Stand seit dem vergangenen Juni./jsl/jkr/mis