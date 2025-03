Der Hersteller von Präzisions-Autoteilen HI-LEX entscheidet sich für das Plex Enterprise Resource Planning (ERP)-System für alle Produktionsstandorte in der nordwestlichen Hemisphäre

Mit einem einzigen, fortschrittlichen ERP-System plant HI-LEX, die Abwrackraten zu senken, die Betriebszeit zu erhöhen und die IT-Supportkosten zu reduzieren.

BRÜSSEL, 10. März 2025 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation hat heute bekannt gegeben, dass der globale Hersteller von Präzisions-Autoteilen HI-LEX das Plex ERP-System (Enterprise Resource Planning) an allen Standorten in der nordwestlichen Hemisphäre einsetzen wird.