Nisbets verbessert Lagerbetrieb mit Geekplus Robotics, um seine Marktführerschaft zu stärken

WARRINGTON, England, 10. März 2025 /PRNewswire/ -- Nisbets ist ein äußerst renommierter Omnichannel-Händler für Catering-Ausrüstung und Verbrauchsmaterialien in Großbritannien und Irland, Nordeuropa und Australasien, der eine umfangreiche Produktpalette, darunter eine Vielzahl von Eigenmarkenprodukten, für Kunden aus dem Gastronomiebereich anbietet. Das Unternehmen hat die mobilen Robotiklösungen von Geekplus erfolgreich in seinem Lager in Avonmouth eingesetzt und damit einen neuen Maßstab für Effizienz und Sicherheit in der Branche gesetzt. Dieser Einsatz stärkt die Position von Nisbets als bevorzugter Lieferant für das Gastgewerbe in Großbritannien und Kontinentaleuropa.

Die Anlage in Avonmouth, in der über 12.500 verschiedene Produkte gelagert werden, profitiert nun von einer größeren betrieblichen Flexibilität, einer höheren Sicherheit und einer genaueren Auftragsabwicklung, was eine pünktliche Lieferung und eine größere Verfügbarkeit für B2B- und B2C-Kunden ermöglicht. Mit der Unterstützung des intelligenten Systems von Geekplus sorgt Nisbets für ein nahtloses Kundenerlebnis mit vollständiger Transparenz und Komfort und festigt so seinen Ruf als zuverlässiger Geschäftspartner auf dem sich ständig weiterentwickelnden Markt für Catering-Ausrüstung.

Die hochmoderne Flotte von Geekplus mit 190 autonomen mobilen Robotern (Autonomous Mobile Robots, AMRs), darunter 39 RS8-Roboter, 133 P40-Roboter und 18 P800-Roboter, ermöglicht es Nisbets, die Kommissionierung großer Auftragsvolumen mit Leichtigkeit zu bewältigen. Die 33.540 Lagerplätze für Kartons und 600 Palettenregale, in Kombination mit vier Paletten-Arbeitsplätzen und zehn Behälter-Arbeitsplätzen, bieten die Skalierbarkeit und Flexibilität, die erforderlich ist, um Marktanforderungen zu antizipieren und sich an gestiegene Kundenanforderungen anzupassen.

Das Projekt wurde gemeinsam mit dem geschätzten Geekplus-Partner AMH Material Handling durchgeführt, dessen Fachwissen im Bereich der Lagerintegration eine nahtlose Verbindung zwischen den Systemen sicherstellte. Durch die Installation modernster Fördersysteme sind alle Prozesse vom Wareneingang bis zum Warenausgang miteinander verbunden. Ihr Beitrag garantiert die Effizienz und Zuverlässigkeit des gesamten Betriebs und maximiert den Nutzen der Automatisierung für Nisbets.