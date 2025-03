Aktien Frankfurt Dax geht mit Fehlstart in die neue Woche Der deutsche Aktienmarkt ist am Montag nach moderaten Anfangsgewinne ins Minus gerutscht. Die in Aussicht gestellten Milliardeninvestitionen in Verteidigung und Infrastruktur, die die Börse zuletzt beflügelt hatte, sind weiterhin noch nicht gewiss. …