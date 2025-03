Zweiter Test des Sell-Triggers

Rutscht die US-Wirtschaft wie von vielen Ökonomen erwartet unter der Trump-Administration durch seinen Schlingerkurs in der Wirtschaftspolitik in die Rezession, dürfte dies auch Unternehmen aus dem Ölsektor wegen einer geringeren Nachfrage treffen. Ein solches Bild zeichnet sich derzeit bei dem Wertpapier von Marathon Petroleum ab. In den letzten zwei Jahren wurde überdies eine glasklare SKS-Formation im Bereich zwischen 140,00 und 220,00 US-Dollar aufgebaut und per se auch schon aufgelöst. Außerdem gesellt sich zu Beginn dieses Jahres noch ein eindeutiger Aufwärtstrendbruch hinzu, sodass gleich zwei wichtige Faktoren die Kurse belasten und auch zukünftig belasten dürften, wenn es nach der Charttechnik geht.

Letzte Stütze EMA 200