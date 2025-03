Ministeriums-Beirat für umfassende Reformen

Gold hat seinen gesunden Rücksetzer beendet und wird das ATH erneut in Angriff nehmen und auch überwinden . Die nächsten Wochen sind bullisch für Gold und Silber . Kursziel 3020-3120 …..Ich werde auch einen Artikel von Grummes verlinken, der darauf eingeht . Was Grummes aber nicht berücksichtigt ,ist die Dynamik die durch starke amerikanische Käufe in Gold -ETF einhergeht . Da ist ordentlich Nachholbedarf.Dazu stell ich auch was ein . Fazit : wir müssen uns als Goldbugs weiterhin keine Sorgen machen . Auch für Silber und Miner geht die Post jetzt ab