Porsche SE kämpft mit Rekordverlust – doch die Dividende bleibt!

Milliardenabschreibungen reißen Porsche SE in die Verlustzone

Die Porsche Automobil Holding SE hat für das vergangene Geschäftsjahr einen enormen Verlust von rund 20 Milliarden Euro gemeldet. Grund für das massive Minus sind außerplanmäßige Abschreibungen auf die Beteiligungen an der Volkswagen AG und der Porsche AG. Dennoch hält der Konzern an einer Dividendenzahlung für seine Aktionäre fest.

Die Holding, die als Mehrheitsaktionär von Volkswagen fungiert, verzeichnete Wertberichtigungen in Höhe von 19,9 Milliarden Euro auf ihre VW-Anteile. Auch die Beteiligung an der Porsche AG wurde mit einer Abschreibung von 3,4 Milliarden Euro belastet. Damit lagen die Wertkorrekturen am unteren Ende der im Februar prognostizierten Spannen von bis zu 20 Milliarden Euro für VW und bis zu 3,5 Milliarden Euro für die Porsche AG.

Porsche SE betont, dass es sich bei diesen Abschreibungen um nicht zahlungswirksame Buchverluste handelt, die keinen direkten Einfluss auf die Liquidität des Unternehmens haben. Trotz des hohen Fehlbetrags soll weiterhin eine Dividende für das Geschäftsjahr 2024 ausgeschüttet werden.

Aktie stabilisiert sich – ist die Trendwende in Sicht?

Trotz des gewaltigen Verlusts zeigt sich die Porsche-SE-Aktie zuletzt stabil. Nach dem Tiefststand im November 2024 bei 33,40 Euro konnte sich das Papier bis auf 39,15 Euro erholen und notiert aktuell ein Prozent im Plus!

Analyst George Galliers von Goldman Sachs bleibt jedoch skeptisch und hat die Aktie auf "Sell" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. In seiner aktuellen Studie verweist er auf die vorläufigen Jahreszahlen der Holdinggesellschaft und hohe Abschreibungen auf die Beteiligungen an Volkswagen und der Porsche AG.

Nettoverschuldung im Rahmen der Erwartungen

Neben den hohen Abschreibungen meldet die Porsche SE auch eine Nettoverschuldung von rund 5,2 Milliarden Euro per Ende Dezember 2024 – ein Wert, der sich innerhalb der Erwartungen bewegt. Dies dürfte ein wichtiges Signal für Investoren sein, dass die finanzielle Stabilität des Unternehmens trotz des immensen Abschreibungsbedarfs nicht akut gefährdet ist.

Der vollständige Geschäftsbericht der Porsche SE soll am 26. März veröffentlicht werden. Dann dürften sich Anleger ein genaueres Bild über die finanzielle Lage der Holding machen können.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,30 % und einem Kurs von 56,94EUR auf Tradegate (10. März 2025, 11:53 Uhr) gehandelt.





