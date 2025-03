E-Power Resources meldet abermals hochgradige Graphitwerte von Tetepisca!

Graphit ist einer der wichtigsten Bestandteile in Lithium-Ionen-Batterien, macht weiterhin 15 bis 25 Prozent des Batteriegesamtgewichts aus (Helmholtz-Institut) und ist somit von entscheidender Bedeutung für die Mobilitäts- und Energiewende. Bislang stammt ein Großteil des Batterierohstoffs aus China, doch versucht nicht nur der Westen, diese Abhängigkeit zu verringern, sondern hat die Volksrepublik zuletzt auch ihre Graphitexporte stark eingeschränkt. Auch in Ostafrika leidet die Graphitproduktion unter Unterbrechungen und ausufernder Bürokratie, sodass nordamerikanische Graphitquellen eine noch größere Bedeutung erlangen!

Zu diesen gehört potenziell die Tetepisca-Liegenschaft von E-Power Resources (WKN A3D490 / CSE EPR) in der kanadischen Provinz Québec, rund 220 Kilometer nördlich der Stadt Baie-Comeau. Sie ist Teil des Tetepisca Graphitdistrikts, indem bislang mehr als 120 Mio. Tonnen Graphitressourcen in den Kategorien gemessen und angezeigt nachgewiesen wurden. Der durchschnittliche Graphitgehalt der Vorkommen des Distrikts liegt dabei bei rund 14% Cg (chrytalized graphite). E-Power Resources aber meldet jetzt von der Tetepisca-Liegenschaft einmal mehr u.a. Graphitgehalte, die mehr als doppelt so hoch ausfallen!

Fünf Zielgebiet mit hochgradiger Graphitmineralisierung entdeckt

Das Unternehmen hatte im Rahmen seines Explorationsprogramms im Jahr 2024 auf Tetepisca eine Kampagne der geologischen und geophysikalischen Erkundung und Kartierung abgeschlossen, während der man insgesamt 76 Schürfproben entnahm. Die Arbeiten konzentrierten sich auf die Evaluierung ausgewählter Leiter und Leitertrends im nördlichen Teil des Grundstücks, die sich aus der Interpretation einer elektromagnetischen Luftvermessung („EM“), die im Jahr 2022 abgeschlossen wurde, sowie aus historischen EM-Luftvermessungen ergaben.

Mit den Prospektionsarbeiten des vergangenen Jahres entdeckte E-Power gleich fünf Zielgebiete, die für weitere Explorationsarbeiten im Jahr 2025 priorisiert wurden und die alle durch zahlreiche Proben mit einem Cg-Gehalt von über 5 % gekennzeichnet sind – und alle auch hochgradige Proben mit einem Cg-Gehalt von über 20 % enthalten! Die Ergebnisse aus den nördlichen Zielgebieten, N1 bis N4, hatte das Unternehmen bereits im Sommer und Herbst 2024. Jetzt legt man aber mit Resultaten aus dem Zielgebiet N5 nach, die auch eine hochgradige Probe mit 28,7% Cg beinhalten!

Die Flockengraphitmineralisierung, die 2024 in den nördlichen Claims Flake der Tetepisca-Liegenschaft entdeckt wurde, befindet sich in stark deformiertem, hochgradig metamorphem Sedimentgestein. Mit aus der Luft durchgeführten Magnetik- und EM-Untersuchungen gewonnene Leitfähigkeitsmuster deuten darauf hin, dass die graphithaltige Stratigraphie Teil einer komplex gefalteten und verkrümmten Sequenz ist, die sich vom Südwesten des Zielgebiets N5 bis zum Norden des N1-Ziels erstreckt. Historische Kartierungen und geophysikalische Interpretationen deuten darauf hin, dass die stratigrafische Einheit, die die Lagerstätte Uatnan beherbergt, sich fortsetzt und auch die Mineralisierung des Ziels N5 beherbergt, das etwa 4,5 Kilometer südöstlich liegt.

Fazit: Nach Ansicht von James Cross, CEO von E-Power Resources, zeigen diese Ergebnisse ein weiteres, an der Oberfläche erkennbares Zielgebiet auf dem Tetepisca-Projekt auf, das sich zu einer signifikanten Graphitlagerstätte entwickeln könnte. Und Herr Cross betont noch einmal die Nähe (4,5 Kilometer) dieses Gebiets zur Grube, die die Uatnan-Ressourcen enthält – seiner Aussage nach die wahrscheinlich beste Graphitlagerstätte Nordamerikas! Tetepisca, so der E-Power-CEO weiter sei aber eines der wenigen neuen Projekte, das sich in irgendeiner Weise auf die drohende Graphitknappheit auswirken könnte. Wir sind gespannt und bleiben an dieser äußerst interessanten Story natürlich dran.

