immowelt investiert in reichweitenstarke TV-Kampagne zur Markenstärkung

Nürnberg (ots) -



- Große neue Markenkampagne "immowelt. Wo das Leben zuhause ist." stärkt

Plattform als lebenslangen Partner für Immobilienfragen.

- Klares Bekenntnis zu Immobilienprofis: immowelt investiert in maximale

Sichtbarkeit, um mehr Kontakte zu generieren.

- TV, Radio und Print: Dauerpräsenz auf allen Kanälen verstärkt Reichweite der

Plattform und Sichtbarkeit von Immobilienangeboten.



Immobilien sind mehr als Steine und Ziegeln - sie sind die Orte, an denen das

Leben stattfindet. Mit ihren Wohnungen und Häusern verbinden Menschen

Erinnerungen und Emotionen. Die neue Markenkampagne "immowelt. Wo das Leben

zuhause ist." thematisiert dies und zahlt dank reichweitenstarker Platzierung

gezielt auf hohe Bekanntheit von immowelt ein - mit 40 Millionen Visits* und

400.000 App-Downloads** im Monat eines der meistgenutzten Immobilienportale

Deutschlands. Nahezu 9 von 10*** Verbrauchern kennen die Marke immowelt.





"Unser Ziel ist es, Menschen in ihre Wunschimmobilie zu bringen - und denAnbietern das perfekte Umfeld und optimale Voraussetzungen für eine erfolgreicheund rasche Vermarktung zu bieten", sagt immowelt Geschäftsführer Piet Derriks."Dank einer starken Präsenz in allen relevanten Kanälen machen wir immowelt mitder neuen Kampagne zum Top-of-Mind bei allen Immobilienfragen. Das ist einklares Bekenntnis zu unseren Immobilienprofis: Wir investieren in maximaleSichtbarkeit und generieren damit direkt mehr Interessenten."Emotionale Kampagne: immowelt ist lebenslanger Immobilien-PartnerDen Kern der Kampagne bildet der Werbespot rund um Protagonistin Emma. Von derersten eigenen Wohnung bis hin zum Eigenheim für die Familie begleitet er siespielerisch durch verschiedene Lebensphasen - von einer Immobilie zur nächsten.Stets dabei: die immowelt App, die ihr zuverlässig bei allen Immobilienfragenzur Seite steht. Ob automatisierte Suchaufträge für eine neue Wohnung oder einePreisschätzung für eine Immobilie - die preisgekrönte**** App macht den Weg zumneuen Zuhause so einfach wie möglich. Der Spot zeigt eindrucksvoll, wie sich dasLeben und das Zuhause gemeinsam weiterentwickeln. Und wie wichtig immowelt alszuverlässiger Partner ist.Reichweitenstarke Kampagne in TV, Print, Radio und OnlineDie neue immowelt Kampagne wird über zahlreiche reichweitenstarke Kanäleausgespielt. Ab dem 10. März ist immowelt in den besten TV-Sendezeiten auf ProSieben, Sat.1, RTL, RTL2, Kabel 1, VOX, Comedy Central und Sky präsent.Streaming-Plattformen wie Netflix, Amazon Prime Video, RTL+ und Joyn sorgen füreine zusätzliche digitale Sichtbarkeit. Auch auf den reichweitenstarkenOnline-Portalen Spiegel.de, Welt.de und BILD.de ist immowelt das ganze Jahr übervertreten. Mit Präsenz auf YouTube, Instagram, Facebook und TikTok erreichtimmowelt gezielt die moderne, digital affine Zielgruppe. Printanzeigen inrenommierten Wirtschaftsmedien wie dem Handelsblatt und der WirtschaftsWocherunden den Mediamix ab.Den Spot zur neuen immowelt Markenkampagne finden Sie hier auf YouTube.(https://www.youtube.com/watch?v=9CvzVcc3sBQ)Eine Auswahl an Fotomotiven und Visualisierungen der neuen Kampagne finden Siehier zum Download (https://content.cdn.immowelt.com/iw_group2/import/Redaktion/Pressemitteilungen/2025/2025_03_06_immowelt_Markenkampagne.zip) .Immobilie vermieten oder verkaufen: Hier können Eigentümer ganz einfach eineaufmerksamkeitsstarke Anzeige erstellen.(https://www.immowelt.de/anbieten/immobilienanzeigen)*Quelle: Google Analytics**Quelle: Eigene Messung**Quelle: 87 Prozent gestützte Markenbekanntheit, Innofact AG 09/2024***Quelle: 1. Platz Gesamtsieger Immobilienportale-Apps, Studie "DeutscherApp-Award: Immobilienportale-Apps" © DISQ im Auftrag von ntv, Februar 2025Pressekontakt:AVIV Germany GmbHNordostpark 3-590411 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808mailto:presse@immowelt.dehttp://www.twitter.com/immowelthttp://www.facebook.com/immoweltWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/24964/5987031OTS: immowelt