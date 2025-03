BERNSTEIN RESEARCH stuft Stellantis auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Stellantis von 12,00 auf 11,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Nach dem Rauswurf von Carlos Tavares dürfte der Autokonzern einen neuen Chef oder Chefin suchen, der oder die aus den Fehlern von Tavares in den USA Lehren ziehe und einen Sanierungsplan in Nordamerika und Europa liefern könne. Dies erwartet Analyst Stephen Reitman in einer am Montag vorliegenden Studie, wobei er davon ausgeht, dass die Rückkehr zum Hemi-V8-Motor eine der einfacheren Lösungen sein werde./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2025 / 02:11 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2025 / 05:10 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 11,75EUR auf Tradegate (10. März 2025, 11:44 Uhr) gehandelt.





