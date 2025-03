Sieben von zehn Unternehmen wünschen sich von Telekommunikations-Anbietern eine vereinfachte Kundenerfahrung (FOTO)

Berlin (ots) -



- Unternehmen erwarten von Telekommunikationsanbietern eine individualisierte,

nahtlose, flexible und sichere Nutzung

- Zentrale Anforderungen lauten: branchenspezifische Lösungen, Vereinfachung und

Orchestrierung des Ökosystems



Die Erwartungen von Geschäftskunden an Telco-Anbieter verändern sich deutlich.

Das zeigt die erste Ausgabe der neuen jährlichen Studie des Capgemini

(https://www.capgemini.com) Research Institute, " The B2B pulse: Top six

expectations of telecoms' business customers'

(https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2025/02/Telco-Research_FINAL.pdf)

". Branchenübergreifend erwarten die meisten Unternehmen von Telco-Anbietern

mittlerweile mehr als nur Konnektivität. Mit der zunehmenden Verschmelzung von

KI, Cloud und 5G stehen Telco-Anbieter vor einem Wandel von bisheriger

produktorientierter Konnektivität zu mehr Kundenzentrierung .







Studie zufolge, dass sie ein tiefgreifendes Verständnis für die spezifischen

Herausforderungen ihrer Branche zeigen und flexible und maßgeschneiderte

Lösungen anbieten, die ihren Bedürfnissen entsprechen.



Geschäftskunden suchen dabei nach Lösungen, die in hybriden Netzwerken,

Edge-Computing- und Cloud-Umgebungen funktionieren. Etwa drei von fünf

Unternehmen verlassen sich darauf, dass ihre Telco-Anbieter ein umfassendes

Ökosystem orchestriert, das IT, Supportsysteme und branchenspezifisches

Fachwissen nahtlos integriert. Sieben von zehn Unternehmen erwarten wiederum

einfachere Prozesse sowie flexibleren Einkauf und Service. Derzeit ist nur jedes

dritte Unternehmen mit der Einhaltung von Service Level Agreements (SLA) und der

Leistung und Zuverlässigkeit des Netzwerks zufrieden.



Telco-Anbieter als Innovationsquelle



Die meisten Unternehmen (61 Prozent) wünschen sich außerdem, dass ihr

Telco-Anbieter als Innovationsquelle fungiert. Der frühzeitige Zugang zu

Spitzentechnologien und gemeinsame Anstrengungen bei Pilotprojekten und

Prototypen sind eine der wichtigsten Erwartungen (62 Prozent), in einer Zeit, in

der fortschrittliche Kommunikationsdienste für verschiedenste Anwendungsfälle

relevant sind, beispielsweise autonome Fahrzeuge, Smart-City-Anwendungen,

Cloud-Konnektivität oder industrielle Automatisierung in Echtzeit.



"In einer hypervernetzten Welt sind Telco-Unternehmen das Rückgrat der digitalen

Wirtschaft", betont Florian Schwarz, Head of Market Segment Telecommunications

Germany bei Capgemini. "Unternehmen erwarten heute von Telco-Anbietern, dass sie

nicht nur Konnektivität bieten, sondern maßgeschneiderte, nahtlose und flexible Seite 2 ► Seite 1 von 2





