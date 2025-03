Deutsche Umwelthilfe und Berliner Umweltverwaltung treiben in Rewe-Märkten systemübergreifende Rücknahme von Mehrwegbechern voran

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) -- Pilotprojekt gestartet: Menschen in Berlin Friedrichshain-Kreuzberg können nunauch RECUP-Mehrwegbecher in Pfandautomaten von Rewe-Märkten zurückgeben- Täglich zwei Millionen Einweg-Takeaway-Verpackungen allein in Berlin:Mehrwegsysteme führen zu weniger Müll, werden aber nicht ausreichend genutzt- Vereinfachte Rückgabe soll Mehrweg im Takeaway-Bereich attraktiver machen undVorbild für weitere Städte in Deutschland werdenDamit Mehrweg-Takeaway-Becher künftig so einfach wie Pfandflaschen inSupermärkten zurückgegeben werden können, startet die Deutsche Umwelthilfe (DUH)mit den Unternehmen Rewe, RECUP, Sykell, Profimiet, Tomra und Sielaff einPilotprojekt: Menschen in Berlin können neben Bechern des MehrweganbietersSykell (Einfach Mehrweg) fortan auch RECUP-Mehrwegbecher über die Tomra- undSielaff-Leergutautomaten von ausgewählten Rewe-Supermärkten im BezirkFriedrichshain-Kreuzberg zurückgeben. Anschließend werden die Mehrwegbecher vonProfimiet zentral gespült und stehen danach wieder zur Auslieferung an dieGastronomiebetriebe bereit. In über 80 Betrieben in Friedrichshain-Kreuzbergunter anderem bei Kamps, LeCrobag und Burger King sind die mit einem Code zurRückgabe versehenen RECUP-Becher erhältlich. Das Pilotprojekt läuft ab heute fürein Jahr mit Unterstützung der Berliner Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr,Klimaschutz und Umwelt.Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der DUH: "Während die Müllberge anEinweg-Takeaway-Verpackungen wachsen, liegt der Marktanteil für Mehrweg nur beietwa einem Prozent. Um Mehrweg im Takeaway-Bereich in die breite Anwendung zubekommen, brauchen wir neben einer wirksamen politischen Förderung möglichstattraktive Mehrwegangebote für Verbraucherinnen und Verbraucher. Der Gang zumSupermarkt gehört für alle zum Alltag - es ist ein Leichtes, neben Pfandflaschenauch Mehrwegbecher im Leergutautomaten zurückzugeben. Auch fürGastronomiebetriebe soll durch die automatisierte Rückgabe und Spülung Mehrwegeinfacher werden. Das Pilotprojekt ist der Startschuss, um die Rücknahme vonTakeaway-Mehrwegverpackungen über Pfandautomaten in Supermärkten deutschlandweitzu verbreiten."Täglich fallen in Berlin etwa zwei Millionen Einweg-Takeaway-Verpackungen wieKaffeebecher, Burger- oder Pizzaboxen an. Je mehr Mehrweg genutzt wird, destosauberer wird die Stadt, da weniger Einweg-Takeaway-Verpackungen dieöffentlichen Mülleimer verstopfen oder schlimmstenfalls in der Umwelt landen.Ute Bonde, Senatorin für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt der StadtBerlin: "Mehrweg muss einfach sein. Mit unserem Projekt machen wir Mehrwegbecherso flexibel wie Pfandflaschen - für eine saubere Zukunft."