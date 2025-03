Daten zu Abnehmmittel belasten Novo Nordisk

Sal-Paradise schrieb 11.02.25, 10:04

Das kann jeder für sich individuell beurteilen. Aber wenn ich schon den heutigen mit einem alten Zustand (z.B. 2-Jahre) vergleiche und Behauptungen aufstelle, sollte ich sie wenigstens mit einigen Kennzahlen anderen gegenüber begründen können. Alles andere ist sinnleeres Geschwurbel, was niemand erst nehmen kann, der Aktien seriös bewerten möchte. Es ist einfach so, dass hier nicht wenige Leute aktiv sind, die Aussagen anderer Menschen aka "Experten" vollumfänglich übernehmen ohne sie auf ihre Validität zu überprüfen, was niemals zielführend sein kann. Vor allem sich selbst gegenüber, sollte man Käufe/Verkäufe in Betracht ziehen. Sie dann öffentlich weiterzureichen. ist dann eben unseriös und alle die es so handhaben sollten sich fragen, ob das für ein langfristiges Investment am Ende sinnvoll ist. Immerhin möchten wir hier alle hart erarbeitetes Geld in Einzelaktien investieren, was schon schwierig genug ist. Da wäre es sinnvoll, wenn sich alle so weit wie möglich bemühen sich selbst und allen anderen Forenteilnehmern gegenüber so seriös wie nur möglich aufzutreten, damit am Ende alle etwas davon haben. Mehr ist das nicht.