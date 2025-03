NextGen Digital gibt Börsennotierung am OTCQB-Markt der USA und DTC-Berechtigung bekannt

Fredericton, New Brunswick – 10. März 2025 / IRW-Press / NextGen Digital Platforms Inc. (CSE: NXT) (OTCQB: NXTDF) (FWB: Z12) („NextGen“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien ab sofort in den Vereinigten Staaten im Marktsegment OTCQB unter dem Börsensymbol „NXTDF“ gehandelt werden. Die Börsennotierungen der Aktien des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange unter dem Börsensymbol „NXT“ und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsensymbol „Z12“ bleiben weiterhin aufrecht.

Darüber hinaus gibt das Unternehmen mit Freude bekannt, dass seine Stammaktien in den Vereinigten Staaten nun auch für das elektronische Clearing und die Abwicklung über die Depository Trust Company („DTC“) zugelassen wurden. Die DTC-Berechtigung soll den Wertpapierhandel vereinfachen und die Liquidität der Stammaktien von NextGen in den Vereinigten Staaten, dem größten Kapitalmarkt der Welt, erhöhen.

Mit einer DTC-Berechtigung wird das Tradingverfahren vereinfacht und für Anleger und Broker effizienter gestaltet. Als Tochterunternehmen der Depository Trust & Clearing Corporation („DTCC“) fungiert DTC als elektronische Clearingstelle und ist für die Abrechnung der von den börsennotierten Unternehmen getätigten Geschäfte zuständig. Dank der DTC-Berechtigung können die Aktien des Unternehmens nun über ein breiteres Netz von Brokerfirmen gehandelt werden, was den Abwicklungsprozess beschleunigt und einem breiteren Anlegerkreis den Zugang erleichtert.

Die Börsennotierung am OTCQB-Markt und die DTC-Berechtigung sind Erfolge, die das Unternehmen für Anleger in den Vereinigten Staaten sichtbarer und erreichbarer machen. Dieser Meilenstein wird voraussichtlich sowohl die Liquidität als auch die Reichweite von NextGen am US-Investmentmarkt verbessern.

„Wir freuen uns sehr, diesen wichtigen Meilenstein der Börsennotierung in den Vereinigten Staaten erreicht zu haben. Die Nachfrage der Anleger in den USA nach digitalen Vermögenswerten und Technologien wie den unseren ist groß, und es freut uns, dass wir diesen Anlegern nun einen einfacheren Weg anbieten können, um an unserem Wachstum teilzuhaben“, so Alexander Tjiang, der interimistische CEO von NextGen.