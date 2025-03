Genossenschaftsbanken steigern Überschuss im Jahr 2024 auf 9,5 Milliarden Euro

Frankfurt/Main (ots) -



- Kundengeschäft besser als erwartet: Zins- und Provisionsüberschuss gewachsen

- Eigenkapital und Rücklagen abermals gestärkt

- Bewertungsergebnis auf erwartetem Niveau

- Institutssicherung und Sicherungseinrichtung werden konsequent

weiterentwickelt

- Politik geht mit neuer Verschuldung ohne Einsparungen und Strukturreformen

brandgefährlichen Weg



Die 672 Volksbanken und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD Banken und

genossenschaftlichen Spezialinstitute in Deutschland haben im Geschäftsjahr 2024

ihren Jahresüberschuss vor Steuern um 2,3 Prozent auf 9,5 Milliarden Euro

gesteigert. Sowohl der Zinsüberschuss als auch der Provisionsüberschuss haben zu

der positiven Entwicklung beigetragen. Gleichzeitig haben die Volksbanken und

Raiffeisenbanken im vergangenen Jahr ihr bilanzielles Eigenkapital um 3,2

Prozent auf 66 Milliarden Euro erhöht.





"Die genossenschaftliche Bankengruppe hat einmal mehr ein starkes Jahresergebniserwirtschaftet und arbeitet überaus profitabel", sagt Marija Kolak, Präsidentindes Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR). "DieZahlen unterstreichen, wie verlässlich und außerordentlich erfolgreich dieVorstände, die Aufsichtsräte und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserenVolksbanken und Raiffeisenbanken für ihre Kunden und Mitglieder arbeiten."Kolak unterstrich bei der Vorlage der Bilanzzahlen, dass sich dergenossenschaftliche Sektor veränderten Rahmenbedingungen und Marktsituationensowie Kundenerwartungen konsequent anpassen werde. Dazu gehöre unter anderemauch eine Weiterentwicklung der Institutssicherung, um potenziellenFehlentwicklungen bei einzelnen Genossenschaftsbanken noch besser vorzubeugen."Wir haben eine außerordentlich starke Institutssicherung. Damit das so bleibt,werden wir sie weiterentwickeln und dabei auch Erkenntnisse aus denSanierungsfällen im vergangenen Jahr miteinbeziehen."Kolak betonte mit Blick auf die laufenden Koalitionsverhandlungen zwischenCDU/CSU und SPD, dass eine tiefgreifende Reformagenda essenziell sei, um diedeutsche Wirtschaft wieder auf Kurs zu bringen."Es ist in der jetzigen Situation verständlich, dass die Union und SPD auch überzusätzliche Verschuldung in Infrastruktur und Verteidigungsfähigkeit investierenwollen", so Kolak. "Aber die Schulden massiv hochzufahren, ohne gleichzeitigüber notwendige Einsparungen und tiefgreifende Strukturreformen zu sprechen, istbrandgefährlich. Das ist keine verantwortungsbewusste Politik." CDU/CSU und SPDblieben auch in ihrem Sondierungspapier dazu äußerst vage.