Deutsche Autobauer verlieren auf dem Weltmarkt Marktanteile

Die deutschen Konzerne haben nach den Zahlen im vergangenen Jahr weltweit rund 13,6 Millionen Autos gebaut, weniger als im Vorjahr, aber etwas mehr als 2020. Seit dem Corona-Jahr 2020 legte die weltweite Gesamtproduktion jedoch deutlich zu und erreichte im vergangenen Jahr knapp 78,5 Millionen Fahrzeuge, ein Zuwachs von rund 11 Millionen.

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) erklärte in der "Automobilwoche", es sei normal, dass Marktanteile mit Modellzyklen schwankten. Der sinkende Anteil der Deutschen spiegele aber auch einen fundamentalen Wandel der Autoindustrie. "Dort, wo die deutschen Hersteller traditionell stark sind, wie etwa in Europa, wachsen die Anteile weniger dynamisch", sagte VDA-Volkswirt Manuel Kallweit. Er hob indes hervor, dass der Marktanteil deutscher Hersteller in den USA heute größer sei als vor einigen Jahren./bf/DP/jha

