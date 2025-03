Skoda Auto veröffentlicht am Donnerstag die Finanzergebnisse 2024 und gibt Ausblick auf ein zukünftiges Elektrofahrzeug (FOTO) > Via Pressemitteilung und Video veröffentlicht Skoda Auto am 13. März um 11:15 Uhr MEZ seine Finanzergebnisse für 2024 und stellt künftige Entwicklungen und Pläne vor > Das Unternehmen wird außerdem einen ersten Blick auf ein neues Elektrofahrzeug …