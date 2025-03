Wie Cyber-Sicherheit in Echtzeit die Blockchain vorantreiben wird

Redwood City, USA (ots) - Check Point Software Technologies Ltd. (https://protect.checkpoint.com/v2/___https:/www.checkpoint.com/___.YzJlOmNwYWxsOmM6bzozNTMzYWE3ZGQ4NWY4ZmYwMmI3MjMwYTY0NzliMzU5Mjo2OmZhYzY6ODZhYmI1NzQ4MmU2OGJjNjIwZWZkYTBiNjRjMmIwOTUxOWE5MWFmYjAyMDM3OTNjMzg2NTU2ZGNiM2NhNzAyMjpwOkY6Tg) sieht in derbreiten Nutzung der Blockchain-Technologie große Vorteile. Aus Sicht derSicherheitsforscher ist es der Mangel an Echtzeit-Sicherheitslösungen, welcherbislang viele Manager und IT-Entscheider zweifeln lässt.Die Welt des Web3 und der Blockchain-Technologie birgt ein immenses Potentialzur Revolutionierung ganzer Branchen, vom Finanzwesen bis zurLieferkettenverwaltung. Doch obwohl viele Führungskräfte dies erkannt haben,zögern sie aufgrund berechtigter Sicherheitsbedenken, da Milliarden vonUS-Dollar an jährlichen Verlusten durch Web3-Cyber-Angriffe entstehen. Trotz derFortschritte in der Blockchain-Technologie ist das Ökosystem nach wie voranfällig für verschiedene Attacken und gängige Hacks, was eine institutionelleund groß angelegte Einführung bislang verhindert.Blockchain-Netzwerke sind zwar aufgrund ihres dezentralen Charakters von Naturaus sicher, aber nicht immun gegen Cyber-Bedrohungen. Zwei der gängigstenAngriffsvektoren sind:1. Schwachstellen in Smart Contracts: Fehler und Schwachstellen im Code könnenvon Angreifern ausgenutzt werden, um Gelder abzuschöpfen oder dasVertragsverhalten zu manipulieren.2. Angriffe auf Wallets (einschließlich Phishing): Die digitalen Wallets derNutzer werden häufig durch Phishing-Angriffe attackiert, um private Schlüsseloder Anmeldeinformationen zu stehlen, was zu einem unbefugten Zugriff führt.Hier erfahren Sie mehr: https://ots.de/9bc7luPressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldTel.: 089 74747058-0mailto:info@kafka-kommunikation.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/14890/5987202OTS: Check Point Software Technologies Ltd.