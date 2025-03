Der deutsche Export in freiem Fall

Berlin (ots) - "Die deutsche Exportwirtschaft befindet sich im freien Fall. Nacheinem bereits historisch schlechten Jahresstart sinken die Zahlen immer nochweiter. Es fehlt in unserem Sektor völlig an Dynamik und Impulsen. Daher ist esunverständlich, warum im vorgelegten Sondierungspapier der zukünftigenKoalitionäre Außenpolitik und Außenhandel kaum eine Rolle spielen. Hier fordereich dringende Nachbesserungen. Wir leben von den internationalen Beziehungen",kommentiert Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel,Außenhandel, Dienstleistungen die heute von Destatis veröffentlichten Zahlen zumdeutschen Außenhandel ."Die schwache Binnennachfrage und die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit derdeutschen Produkte sind hier nur eine Seite der Medaille. Die unsichere Weltlageführt ebenfalls zu sinkender Nachfrage unserer beiden größten Handelspartner USAund China. Umso wichtiger ist es für uns Händler, dass die Forderung nach einemFreihandelsabkommen es aus dem Sondierungspapier in den Koalitionsvertragschafft und die künftige Bundesregierung sich endlich auch wieder um dieAußenwirtschaft kümmert", so Jandura weiter.Jandura schließt: "Es ist zu beobachten, dass unsere Unternehmerinnen undUnternehmer statt in Innovation und Wachstum zu investieren, lediglichErsatzinvestitionen vornehmen. Dies ist ein klares Alarmsignal für dieWettbewerbsfähigkeit des Standorts. Die neue Bundesregierung muss die Weichenumgehend in Richtung Wachstum stellen. Wir brauchen grundsätzliche Reformen anunserem Standort!"Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, sind im Januar 2025 die deutschenExporte gegenüber Dezember 2024 kalender- und saisonbereinigt um 2,5 Prozentgesunken und die Importe um 1,2 Prozent gestiegen. Im Vergleich zumVorjahresmonat Januar 2024 sanken die Exporte um 0,1 Prozent und die Importestiegen um 8,7 Prozent.10. März 2025Pressekontakt:Iris von RottenburgAbteilungsleiterin KommunikationFrederike RöselerPressesprecherinTel: 030/590099520Mail: presse@bga.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6564/5987206OTS: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V.