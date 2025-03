IMO feiert 60 Jahre Innovation in der Autowäsche mit aufregenden Upgrades

MANCHESTER, England, 10. März 2025 /PRNewswire/ -- Wenn IMO Car Wash am 8. März sein 60-jähriges Bestehen feiert, wird die weltweit beliebteste Autowaschanlage stilvoll gefeiert - in ihrem kühnen neuen blauen Erscheinungsbild und mit einer Reihe bahnbrechender Innovationen, die Autofahrern auf der ganzen Welt noch mehr Leistung, Wert und Qualität bieten sollen.

Einführung von Graphene G60 - ein Durchbruch beim Schutz von Autos

Die führende Innovation für 2025 ist Graphene G60, eine bahnbrechende Waschformel, die fortschrittliche Kohlenstoffgewebetechnologie mit einem selbstreinigenden Finish verbindet und bei jeder Wäsche einen "Neuwagen"-Look bietet. Dieses revolutionäre Produkt wird im Jahr 2025 an ausgewählten IMO-Standorten getestet und bietet den Kunden ein Höchstmaß an Innovation, Schutz und Glanz.

Doch damit nicht genug der guten Nachrichten. Die Nachhaltigkeit steht weiterhin im Mittelpunkt der IMO-Aktivitäten, mit brandneuen Feinnebelapplikatoren und Wasserdüsen der nächsten Generation , die den Wasserverbrauch minimieren. In Verbindung mit den kontinuierlichen Investitionen von IMO in in Solar- und Windenergie sowie in die Regenwassersammlung beweist die kultige blaue Marke, dass Innovation und Umweltbewusstsein Hand in Hand gehen.

Ein Erbe der Exzellenz, eine Zukunft der Innovation

In einer Welt des Wandels bleibt eine Sache konstant - das Engagement von IMO für innovative Autowaschanlagen. Mit 60 Jahren Erfahrung, erstklassigen Produkten und modernster Wissenschaft ist IMO weiterhin führend und bedient über 25 Millionen Kunden pro Jahr an 720 Standorten in Europa und Australien.

Auf 60 Jahre hervorragende Autowäsche- und auf eine noch hellere, sauberere Zukunft.

