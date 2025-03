JOHNNIE WALKER VAULT ÖFFNET DIE TÜR ZU EINER NEUEN ÄRA DES LUXURIÖSEN SCHOTTISCHEN WHISKYS

Edinburgh, Schottland, 10. März 2025 (ots/PRNewswire) - Johnnie Walker stellt

offiziell den Johnnie Walker Vault vor, eine neue globale Luxusplattform, die

auf Blending Artistry basiert und maßgeschneiderte Mischungen, Kollaborationen

mit kulturellen Ikonen und luxuriöse Erlebnisse unter einem visionären Banner

vereint



Johnnie Walker, der weltweit führende Scotch Whisky[1], kündigt die weltweite

Einführung des Johnnie Walker Vault an, dem bisher ehrgeizigsten Ausdruck der

Blending-Kunst der Marke, und schlägt damit das nächste Kapitel der

Luxus-Spirituosen auf.





Im Mittelpunkt der neuen Plattform steht die Kunstfertigkeit von Johnnie WalkerMaster Blender, Dr. Emma Walker, und ihr Handwerk, persönliche Geschichten auseiner sorgfältig zusammengestellten Auswahl außergewöhnlich seltener Whiskys zuerzählen. Sie beherrscht das über Jahrhunderte weitergegebene Handwerk undarbeitet in einem verborgenen kreativen "Atelier" tief unter der Johnnie WalkerPrinces Street in Edinburgh. Der Johnnie Walker Vault beherbergt zu jeder Zeiteine Auswahl von 500 Whiskys aus unseren seltenen, gealterten undGeisterfässern, die von Dr. Walker persönlich kuratiert und rotiert werden, umdas Beste aus den 10 Millionen Fässern Scotch zu präsentieren, die ihr alsMaster Blender zur Verfügung stehen.Der Johnnie Walker Vault wird seine unvergleichliche Kreativität undHandwerkskunst durch seltene Produkte, Erlebnisse und Kooperationen zum Lebenerwecken.Individuelles Private-Blend-ErlebnisIm Rahmen eines neu eingeführten Private-Blend-Erlebnisses wird Dr. Walkerpersönlich einzigartige, maßgeschneiderte Mischungen für einige wenigeAuserwählte kreieren, indem sie bedeutungsvolle Ausdrucksformen aus dem nur aufEinladung zugänglichen physischen Raum des Johnnie Walker Vault handverlesenauswählt und diese zu tiefschichtig zusammengesetzten Mischungen verarbeitet.Jede Mischung ist auf die Inspirationen und den individuellen Geschmack ihrerGäste zugeschnitten.Zum ersten Mal wird dieses Erlebnis der Öffentlichkeit angeboten, mit Paketen ab50.000 Pfund, die ein luxuriöses, tief im schottischen Erbe verwurzeltesProgramm beinhalten. Von einem Abendessen mit Michelin-Stern bis hin zu einemglamourösen Aufenthalt im prächtigen Gleneagles Hotel in Perthshire ist dasProgramm auf individuelle Wünsche zugeschnitten und gipfelt in dermaßgeschneiderten Verkostung mit Dr. Walker. Im Anschluss an das Erlebniserhalten die Gäste ihren Private Blend in einer Kristallkaraffe, die vonKunsthandwerkern des renommierten französischen Luxushauses Baccarathandgefertigt wurde. Diese einzigartige Mischung wird auch im Johnnie Walker