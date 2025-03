Military Metals gibt Update zur Ressourcenschätzung in der Slowakei

Vancouver, BC – 10. März 2025 – Military Metals Corp. (CSE: MILI – OTCQB: MILIF – WKN: A40M9H) (das „Unternehmen“) freut sich, über die Fortschritte bei seinem Vorzeigeprojekt, dem Antimon-Gold-Projekt Trojarova („Trojarova“ oder das „Grundstück“) im Westen der Slowakei in Europa, zu berichten, das vom Mining Advisory Team von SLR Consulting (Canada) Limited („SLR“) geleitet wird.

Scott Eldridge, CEO von Military, kommentiert: „Nach meiner Rückkehr von der PDAC in Toronto letzte Woche war das Interesse an unserem Unternehmen überwältigend. Die weltweite Nachfrage nach Antimon war ein wichtiges Thema, insbesondere in Europa, wo der Bedarf an militärischer Unabhängigkeit nun dazu führen wird, dass Hunderte von Milliarden Euro in den Verteidigungssektor fließen, was alles auf den Zugang zu den wichtigsten Rohstoffen, einschließlich Antimon, zurückzuführen ist. Wir freuen uns über die Fortschritte, die SLR bisher bei der Erstellung einer Mineralressourcenschätzung und eines technischen Berichts gemäß NI 43-101 für unser Vorzeigeobjekt im Herzen der EU erzielt hat.“

Die bisherigen Fortschritte umfassen Folgendes:

Frühere Explorationsarbeiten im Rahmen des Projekts, darunter 14.300 m Diamantbohrungen und 350 unterirdische Schlitzproben, wurden nun digitalisiert. Diese Arbeiten bildeten die Grundlage für die historische Ressourcenschätzung aus der Sowjetzeit;

Die topografische Karte der Oberfläche, die geologische Karte des Untergrundes und alle historischen Bohrabschnitte wurden digitalisiert, georeferenziert und in das Leapfrog-Softwaresystem für die Ressourcenschätzung importiert;

Alle historischen Bohrdaten, die vom slowakischen technischen Team von Military aus dem Slowakischen ins Englische übersetzt wurden, wurden digitalisiert und unter Verwendung georeferenzierter Bohrkragenstandorte in Leapfrog importiert;

Eine vorläufige Interpretation der historisch dokumentierten lithologischen Einheiten wurde für dreidimensionale Modellierungszwecke angewendet, insbesondere für diejenigen, die eng mit der Mineralisierung verbunden sind;

Alle Untersuchungsdaten aus den 63 Diamantbohrlöchern und 350 unterirdischen Schlitzproben wurden digitalisiert und in Leapfrog importiert.

