DoorDash-Boom! Wird die Aktie jetzt zum Highflyer?

Beispielsweise hat sich in den USA und Kanada der Anteil der Zweirad-Lieferungen auf DoorDash verdreifacht.

Oppenheimer bewertet die Aktie positiv mit einem Kauf-Rating. Der Zielpreis wurde von 180 US-Dolar auf 235 US-Dollar erhöht.

S&P Indices nimmt regelmäßig Anpassungen am Index vor, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen nach Marktkapitalisierung abbildet. Um in den S&P 500 aufgenommen zu werden, muss ein Unternehmen bestimmte Kriterien erfüllen. Es muss seinen Hauptsitz in den USA haben und an einer zugelassenen US-Börse gelistet sein.

Darüber hinaus muss die Marktkapitalisierung mindestens 14,5 Milliarden US-Dollar betragen, und mindestens 50 Prozent dieser Marktkapitalisierung müssen im Streubesitz sein. Zudem muss das kumulierte GAAP-Nettoeinkommen der letzten vier aufeinanderfolgenden Quartale sowie des jüngsten Quartals positiv sein.

Auch AppLovin galt als aussichtsreicher Kandidat. Das Unternehmen für mobile Technologien hat eine Marktkapitalisierung von 88,3 Milliarden US-Dollar und war damit der größte Anwärter. Die Übernahme in den Index scheiterte aber, was einen weiteren Kurssturz der Aktie bedeutete.

Laut Barclays-Analysten um Benjamin Budish steigen Aktien, die für die Aufnahme in den Index ausgewählt wurden, in der Regel um 7 Prozent oder mehr, bevor sie offiziell in den S&P 500 aufgenommen werden.

Nach der tatsächlichen Aufnahme fallen die Aktien jedoch im Durchschnitt um 1,3 Prozent in der ersten Woche und um rund 1 Prozent innerhalb der folgenden vier Wochen.

Darüber hinaus verlieren neu aufgenommene Aktien im Durchschnitt 16 Basispunkte vom Zeitpunkt der Ankündigung bis zum Abschluss des Neugewichtungs-Tages. Auch am ersten Tag und in der ersten Woche nach der Neugewichtung verzeichnen sie laut den Analysten leicht negative Renditen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 172,10 $ , was einem Rückgang von -2,33% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Nvidia bringt’s nicht mehr! 3 Aktien für den nächsten KI-Trade Jetzt Report kostenlos herunterladen!