Warnstreiks gehen weiter - Nahverkehr ab Dienstag in Hessen betroffen

BAD HOMBURG/HANAU (dpa-AFX) - Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen ist es neben dem Frankfurter Flughafen auch in anderen Bereichen zu Arbeitsniederlegungen gekommen. So liefen am Morgen Warnstreiks im Bauhof des Betriebshofes Bad Homburg sowie in der Technischen Verwaltung Hanau an, die bis Samstag (15. März) dauern sollen, wie eine Verdi-Sprecherin sagte. Auch der Darmstädter Entsorgungsbetrieb war betroffen. Die Leerung von Mülltonnen finde wegen des Warnstreiks, an dem sich rund 240 Beschäftigte beteiligen, nur vereinzelt oder gar nicht statt, so die Sprecherin.

Arbeitsniederlegungen gab es zudem in Kliniken in Wiesbaden, Frankfurt-Höchst sowie in Hanau, hier sprach die Sprecherin von rund 200 Warnstreikenden. Bereits am Vorabend waren wegen eines Warnstreikaufrufs bei den städtischen Bühnen Frankfurt Aufführungen ausgefallen, wie Verdi mitteilte. Betroffen waren demnach die Vorstellungen im großen Schauspielhaus und Kammerspiel. Die Aufführung in der Oper sei zudem nur konzertant aufgeführt worden.