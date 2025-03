Der Alpliner bringt Gäste entspannt in die Alpen

Fieberbrunn/Tirol (ots) - Entspannt in die Alpen: Direktverbindungen aus

Besonders hervorzuheben sind die zahlreichen Vorteile für Reisende. Der Alplinerbietet Direktverbindungen ohne Umstiege, eine mühelose Gepäckmitnahme sowie eineentspannte Fahrt, bei der sich die Gäste um nichts kümmern müssen.Die eingesetzten Busse werden mit HVO-Treibstoff betrieben, wodurch dieCO?-Emissionen im Vergleich zu herkömmlichem Diesel um bis zu 90 Prozent gesenktwerden können. Neben der ökologischen Verantwortung steht auch der Komfort imFokus: Die Fahrzeuge bieten hochwertige Ledersitze mit 5-Sterne-Sitzabstandsowie ein Panorama Glasdach & kostenloses Wlan. Während der Fahrt werdenregionale Snacks sowie eine Auswahl an Getränken serviert.Der Alpliner verkehrt an mehreren Wochentagen - Mittwoch, Freitag & Sonntag -und ermöglicht eine flexible und entspannte Anreise. Mit diesem Angebot sollnicht nur die nachhaltige Mobilität gefördert, sondern auch dieVerkehrsbelastung in den alpinen Regionen reduziert werden.Die ersten Destinationen des Alpliners sind das Pillerseetal, die Region St.Johann in Tirol und Wilder Kaiser. Um eine nachhaltige Anreise für möglichstviele Gäste zu ermöglichen, wird das Streckennetz kontinuierlich erweitert undweitere Regionen in das Konzept eingebunden.Die Kombination aus Umweltfreundlichkeit, Komfort und Service macht das neueAngebot zu einer zukunftsweisenden Lösung für die Anreise in die Alpenregionen.Das Unternehmen steht für Kooperationen offen, um nachhaltige Mobilität weiterauszubauen.Pressekontakt:Dödlinger Touristik GmbHSophie BrunnerTelefon: +43 535456206E-Mail: mailto:sophie@doedlinger-touristik.atWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/178942/5987363OTS: Alpliner