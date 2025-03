Deutliche Verluste nach jüngster Stabilisierung

louis04 schrieb 07.03.25, 11:11

Dividendenstatistik Februar



Der Februar hat dieses Jahr 657,55€ ergeben - 30% weniger als im Vorjahr. Grund: Vorzeitiger Verkauf Wells Fargo Anleihe, die im April Zinsen gezahlt hätte und fällig geworden wäre, aber im Kurs gerade sehr viel höher stand.



Eingänge: Bristol- Mayers Sq, Agree Real, Abbvie, Morgan Stanley, Realty Inc, Siemens, W.P. Carey, Dorian LPG



ETF: HSBC FTSE Reit



Käufe/ Verkäufe Februar:



Nachkauf Alexandria Real Estate

Verkauf Merko Ehitus mit 51% Gewinn (sorry @Timburg…, aber politische Lage des Baltikums ist mir im Moment nicht ganz geheuer)



Der Gewinn ist in mein jährliches Dividendensammelkonto geflossen, der Rest in Aufstockung Alexandria



Auch bei mir hat die gegenwärtige Marktlage Spuren im Depot hinterlassen, allerdings bin ich mit 34% USA Gewichtung, 32% Deutschland und 14% Schweiz sowie Rheinmetall, BAE, Rolls Royce noch ganz gut davon gekommen. Im März hat das Depot bislang 0,33% zugelegt.

Habe in den letzten Tagen allerdings US Anteil etwas abgebaut, Broadcom Teilgewinn realisiert und Iron Mountain ganz verkauft. Die schöne Performance aus 2024 wollte ich mir nicht ganz entgehen lassen.



Stattdessen habe ich in europ. Bau- und Infrastrukturwerte mit jeweils über 3% Dividende umgeschichtet, Vinci 867475 und Strabag A0M23V.



Kommentar IRM Seeking Alpha: IRM has negative EPS revisions and inferior profitability when compared to other Real Estate stocks, to the point that it gets a Sell rating from our Quant rating system. Stocks rated Sell or worse by our Quant rating system have massively underperformed the S&P 500



https://seekingalpha.com/warnings/4410799-warning-irm-is-at-high-risk-of-performing-badly



Ich meine, wenn man keine 30 Jahre zum Depotaufbau mehr vor sich hat, ist es sinnvoller, gelegentlich Gewinne mitzunehmen und umzuschichten, um die Dividendenrendite weiter zu erhöhen.



Ich wünsche allen einen schönen Tag,

louis04