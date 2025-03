1 Billion US-Dollar verloren! Ist das das Ende der Nvidia-KI-Dominanz?

Die Nvidia-Aktie hat in den letzten Wochen massiv an Wert verloren. Seit ihrem Rekordhoch zu Jahresbeginn ist die Marktkapitalisierung des KI-Chip-Giganten um rund 1 Billion US-Dollar eingebrochen. Damit ist Nvidia aus dem erlesenen Club der Unternehmen mit einer Bewertung von über 3 Billionen US-Dollar herausgefallen – eine Kategorie, in der sich nun nur noch Apple befindet.

Seit Jahresbeginn ist die Aktie von Nvidia um mehr als 20 Prozent gefallen, und der Abwärtstrend hat sich in den vergangenen Tagen noch beschleunigt. Anleger sind zunehmend verunsichert, da mehrere Faktoren den Markt belasten.