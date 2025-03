'Wir brauchen Heimatstahl'

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Angesichts der kritischen politischen Weltlage wird in der nordrhein-westfälischen SPD der Ruf nach einem Bekenntnis zur nationalen Stahlproduktion lauter. "Wir dürfen nicht in die Abhängigkeit von China kommen und müssen jetzt unabhängiger von den Vereinigten Staaten werden", mahnte SPD-Landtagsfraktionschef Jochen Ott in Düsseldorf. "NRW braucht Heimatstahl und dazu brauchen wir einen Leitmarkt für grünen Stahl." Der sogenannte grüne Stahl wird - fast ohne CO2-Emissionen - mit Wasser- statt Kohlenstoff hergestellt.

Es gehe hier nicht um "Stahl-Nostalgie der Sozialdemokraten", unterstrich Ott. Spezialstähle, die etwa in gepanzerten Fahrzeugen, Marineschiffen, Flugzeugen, U-Booten oder in Hochleistungsschutzsystemen benötigt würden, seien "keine Produkte, die man von der Stange aus anderen Teilen der Welt bekommen kann, sondern die werden hier produziert".