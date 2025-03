Inmitten der Marktkorrektur: Goldman Sachs empfiehlt Dividend Futures!

Dividend Futures sind börsengehandelte Derivate, die es Investoren ermöglichen, auf zukünftige Dividendenzahlungen zu spekulieren. Diese können auf Einzelunternehmen, ein Unternehmens-Basket oder auf einen Aktienindex bezogen sein.

Die US-Aktienmärkte erlebten nach Donald Trumps Wahlsieg einen steilen Anstieg, doch die anfängliche Euphorie ist mittlerweile einer zunehmenden Skepsis gewichen. Die Sorge über die langfristigen wirtschaftlichen Auswirkungen der Zollpolitik des US-Präsidenten lässt die Marktprognosen schwächer ausfallen. Goldman Sachs revidierte die Prognosen für das Wachstum des US-Bruttoinlandsprodukts (BIP) im vierten Quartal 2025 auf 1,7 Prozent – ein Rückgang von 2,2 Prozent aus der letzten Schätzung. Auch die durchschnittliche Wachstumsprognose für 2025 wurde auf 2,0 Prozent gesenkt.

Trotz dieser negativen Anpassungen sieht Goldman Sachs kaum Risiken für das Dividendenwachstum der S&P 500-Unternehmen. "Die Dividendenprognosen bleiben stabil, und im Vergleich zum Rückgang der Gewinne und Aktienpreise in vergangenen Rezessionen sind Dividenden historisch gesehen ein viel robusterer Bestandteil des Portfolios", so die Analysten.

Dividenden als stabiles Fundament: Historische Trends und Prognosen

In Rezessionen sind Dividenden typischerweise nur um 1 Prozent gesunken, im Gegensatz zu einem Einbruch der Gewinne je Aktie um 11 Prozent und einem dramatischen Rückgang der Aktienkurse um 24 Prozent. Ein Ausreißer war die Finanzkrise 2008, als Dividenden aufgrund des dramatischen Rückgangs der Ausschüttungen im Finanzsektor um 24 Prozent fielen. Ohne die Finanzunternehmen betrug der Rückgang jedoch nur 6 Prozent.

Für 2025 prognostiziert Goldman Sachs ein Dividendenwachstum von 6 Prozent für den S&P 500, was einer Anteil von 80 US-Dollar je Aktie entspricht – ein attraktiver Wert angesichts des niedrigen Ausschüttungsverhältnisses von 30 Prozent, das im historischen Kontext relativ niedrig ist.

JPMorgan folgt Goldman Sachs und hebt Wachstumsprognose für den Euroraum an

Parallel zu den optimistischen Einschätzungen von Goldman Sachs zur Dividendenentwicklung in den USA passt auch JPMorgan seine Wirtschaftsprognosen für den Euroraum an. Die Bank hebt die Wachstumsprognose für 2025 auf 0,8 Prozent an, was einem Anstieg von 0,1 Prozentpunkten entspricht. Für 2026 erwartet JPM ein Wachstum von 1,2 Prozent, ein Plus von 0,3 Prozentpunkten im Vergleich zur letzten Schätzung.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

