Novo Nordisk kriegt schon wieder sein Fett weg!

In der Phase-3-Studie REDEFINE 2 erreichten Teilnehmer mit Übergewicht oder Adipositas und Typ-2-Diabetes nach 68 Wochen eine durchschnittliche Gewichtsabnahme von 15,7 Prozent mit dem experimentellen Medikament CagriSema. Dieses Ergebnis lag unter den zuvor erwarteten 22,7 Prozent.

Novo Nordisk hat am Montag neue Daten aus einer zweiten späten Phase der klinischen Studie zu seinem Adipositas-Medikamentenkandidaten CagriSema veröffentlicht.

Das gefällt den Anlegern gar nicht, die im Handel am Montag die Aktie von Novo Nordisk um rund 9 Prozent nach unten schicken. Damit setzt sich die Talfahrt der Aktie fort.

Investoren und Analysten hofften auf den Durchbruch: CagriSema sollte der stärkere Wegovy-Nachfolger werden – besser als Lillys Mounjaro. Doch die Erwartungen waren hoch! Denn die Ergebnisse schüren die Bedenken, dass Konkurrent Eli Lilly einen Vorteil im Markt für Medikamente zur Gewichtsreduktion gegenüber Novo erlangen könnte.

"Der Markt will, dass Novo das beste Gewichtsverlustmittel hat, was offensichtlich nicht der Fall ist", sagte Novo-Aktionär Markus Manns gegenüber Reuters. "Novos Hauptfehler war, die Erwartungen an CagriSema zu hoch zu setzen."

Analysten von Jefferies schreiben, dass "die Daten wahrscheinlich den Glauben an das Umsatzpotenzial von CagriSema weiter dämpfen".

In den Vereinigten Staaten, dem größten Pharmamarkt, übertreffen die wöchentlichen Verschreibungen für Lillys Zepbound, bekannt als Mounjaro in anderen Märkten, mittlerweile die für Novos Wegovy.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

