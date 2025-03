Fehlstart in die neue Woche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat zum Wochenauftakt den Rückwärtsgang eingelegt. Der Dax büßte am Nachmittag 1,08 Prozent auf 22.760,21 Punkte ein, nachdem er am Freitag um rund 1,8 Prozent gefallen war und am Donnerstag noch ein Rekordhoch bei 23.475 Zählern erklommen hatte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank am Montag um 1,36 Prozent auf 29.158,51 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,8 Prozent bergab.

Die in Aussicht gestellten Milliardeninvestitionen in Verteidigung und Infrastruktur, die die Börse zuletzt beflügelt hatten, sind weiterhin noch nicht gewiss. Denn sie erfordern eine Grundgesetzänderung, für die in Bundestag und Bundesrat Zwei-Drittel-Mehrheiten nötig sind. Beides geht nicht ohne die Grünen, die eine Zustimmung bislang verweigern. Zudem könnte das Vorhaben auch noch durch eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht gestoppt werden.