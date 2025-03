Cash höher als erwartet - Vorläufige Zahlen Geschäftsjahr 2024

- Eigenkapitalquote: rund 29 %



- Ankündigung: Emission einer Grünen Hybridanleihe



Mit einer Liquidität von 199,5 Mio. übertrifft die UBM Development AG ("UBM") ihre eigene Guidance aus Q3/2024 von "über 150 Mio." deutlich. Durch die angekündigten Verkäufe von nicht- strategischen Assets und die Vervierfachung der Wohnungsverkäufe im abgelaufenen Geschäftsjahr mit über 400 verkauften Wohnungen in 2024 gegenüber weniger als 100 Einheiten in 2023 konnte man einen signifikanten Cashflow generieren. "Wir sagen, was wir tun und tun, was wir sagen" betont Thomas G. Winkler, CEO der UBM Development AG und weiter "2024 stand unter dem Versprechen Liquidität vor Profitabilität und entsprechend haben wir geliefert".

Die UBM erwartet auf Basis der aktuell vorliegenden Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 eine Reduktion des negativen Ergebnisses vor Steuern (EBT) um über 40% auf 23 Millionen. Positiv zum Ergebnis trugen insbesondere der Wohnungsboom sowie die Wohnungsübergaben in Tschechien und Deutschland bei. Zudem konnten die Personalkosten erneut gesenkt werden, um 25% in 2024. Die Nettoverschuldung wurde im Geschäftsjahr 2024 um rund 10% reduziert. Die Eigenkapitalquote erreichte trotz der weiterhin herausfordernden Rahmenbedingungen rund 29 %.



Zusätzlich prüft die UBM im Rahmen der Optimierung ihrer Eigenkapitalstruktur aktuell die Begebung einer grünen Hybridanleihe im Geschäftsjahr 2025, samt der Möglichkeit eines Rückkaufangebots für die Hybridanleihe 2021, und hat dafür die Raiffeisen Bank International AG mandatiert. Mit einer allfälligen Emission einer Hybridanleihe im laufenden Geschäftsjahr soll das Bilanzbild der UBM langfristig gestärkt werden. Die Emission einer marktüblichen Hybridanleihe bleibt der dann vorherrschenden Marktlage vorbehalten. Für den Fall der tatsächlichen Emission hat der größte Kernaktionär der UBM grundsätzliches Interesse bekundet, mit einem Volumen von 10 Millionen an einer allfälligen Emission teilzunehmen. "UBM hat in jedem der beiden letzten Jahre seine Kapitalmarktfähigkeit unter Beweis gestellt. Es ist daher nur folgerichtig, dass wir uns in einem tendenziell besser werdenden Umfeld mit der Begebung von Hybrid- Kapital befassen", kommentiert Patric Thate, CFO der UBM Development AG.



Die UBM verfügt über ein Portfolio von rund 3.000 Wohnungen, die sich derzeit in der Entwicklung oder bereits im Verkauf befinden. Mit einer Entwicklungspipeline von insgesamt 1,9 Milliarden, die bis Ende 2028 reicht, setzt das Unternehmen klare Schwerpunkte. Der Großteil der Projekte (über 90 %) befindet sich dabei in Deutschland und Österreich, wovon 58 % aus Wohnen und 42 % aus Light Industrial & Büro bestehen. Mehr als 300.000m² sind in Holz-Hybridbauweise in Umsetzung oder Planung und tragen so zum Ziel bei, der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa zu werden.

Zwtl.: Die endgültigen Zahlen sowie der Geschäftsbericht 2024 werden am 10. April 2025 veröffentlicht.



UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau- Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt auf Green und Smart Building in Metropolregionen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Das Platin-Rating von EcoVadis sowie der Prime-Status von ISS ESG bestätigen die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Mit über 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.



DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER DIREKT NOCH INDIREKT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT.



Rechtlicher Hinweis/Disclaimer: Diese Mitteilung ist weder ein Prospekt noch ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren noch eine Finanzanalyse oder eine auf Finanzierungsinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung. Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß ausländischen Wertpapiergesetzen, insbesondere gemäß dem U.S. Securities Act of 1933 in der derzeit geltenden Fassung ("Securities Act"), bei ausländischen Wertpapierbehörden registriert und dürfen insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") ohne Registrierung oder Ausnahme von den Registrierungserfordernissen gemäß dem Securities Act weder angeboten noch verkauft werden. Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in oder innerhalb der USA, Australien, Kanada oder Japan oder einem anderen Staat, in dem die Weitergabe oder Verbreitung unzulässig wäre, bestimmt und darf nicht an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA findet nicht statt.



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis:

UBM Development AG

Christoph Rainer



Head of Investor Relations & ESG

Telefon: + 43 664 80 1873 200

E-Mail: christoph.rainer@ubm-development.com

Website: https://www.ubm-development.com



Johannes Stühlinger

Head of Corporate Communications

Mob.: + 43 664 80 1873 184

Email: johannes.stuehlinger@ubm-development.com



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/17487/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0109 2025-03-10/15:00