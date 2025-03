Nichia gewinnt deutsche Patentverletzungsverfahren betreffend LEDs von Dominant (FOTO)

München (ots) - Am 13. bzw. 21. Januar 2025 hat das Landgericht München in

Deutschland in zwei Patentverletzungsverfahren zugunsten der Nichia Corporation

("Nichia") entschieden. Das Landgericht hat zwei Anerkenntisurteile mit Hinblick

auf die Ansprüche von Nichia wegen Patentverletzung betreffend bestimmte

LED-Produkte für den Automobilbereich des in Malaysia ansässigen LED-Herstellers

Dominant Opto Technologies Sdn. Bhd. ("Dominant") erlassen.



Diese Gerichtsverfahren beziehen sich auf die Patente EP2216834 und EP3267494

von Nichia, die grundlegende Technologien im Markt der Automobilbeleuchtung und

Hintergrundbeleuchtung zur Erzielung hoher Leuchtdichte, hoher Zuverlässigkeit

und hoher Effizienz schützen.







wesentlichen Technologie für LEDs mit hoher Leuchtdichte. Diese Technologie ist

von besonderer Bedeutung in den Märkten für Autoscheinwerfer und

Außenbeleuchtung (Tagfahrlicht, Anzeigeeinrichtungen usw.), in denen besonders

LEDs mit hoher Leuchtdichte erforderlich sind.



EP3267494 betrifft LEDs, die über eine hohe Zuverlässigkeit sowie eine hohe

Produktionseffizienz verfügen und die eine bedeutsame Technologie im Markt der

Automobilinnenbeleuchtung und Hintergrundbeleuchtung repräsentieren, wo im

Speziellen äußerst zuverlässige LEDs benötigt werden.



Nichia's LEDs für die Automobilbeleuchtung und Hintergrundbeleuchtung nutzen

diese patentierten Technologien zur Erzielung der vorerwähnten Vorteile.



https://led-ld.nichia.co.jp/jp/product/automotive_top.html



https://led-ld.nichia.co.jp/jp/product/backlighting_topview.html



https://led-ld.nichia.co.jp/jp/product/lighting_757.html



Das Landgericht München hat die beiden Anerkenntnisurteile mit Hinblick auf die

Ansprüche von Nichia wegen Patentverletzung betreffend die nachstehend

wiedergegebenen zwei LED-Produkte von Dominant erlassen und die Beklagte Endrich

Bauelemente Vertriebs GmbH, einen deutschen Vertriebshändler für elektronische

Bauelemente, der diese Produkte vertrieben hat, dazu verurteilt, den Vertrieb

dieser Produkte einzustellen, die Produkte aus dem Markt zurückzurufen und zu

vernichten, Auskunft und Rechnung zu legen sowie Schadensersatz betreffend diese

Produkte zu leisten: Nagajo 1216 JEW-EZHY und Spice Plus 3014 SEW-WZSG



Die Ansprüche von Nichia sind daher vollumfänglich durch die Anerkenntnisurteile

des Landgerichts München bestätigt. Die Urteile sind rechtskräftig und können

nicht mehr angefochten werden.



Nichia hält Familienpatente auch in den folgenden Ländern:



EP2216834:Japan, U.S.A., Vereinigtes Königreich, Frankreich, Italien,

Niederlande, China, Indien, Taiwan, Korea und Russland.



EP3267494:Japan, U.S.A, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Frankreich,

Niederlande, China, Indien, Taiwan, Korea und Brasilien.



Nichia legt größten Wert auf die Sicherung ihrer Patente und anderen

gewerblichen Schutzrechte und geht konsequent und weltweit gegen

Schutzrechtsverletzungen vor.



Pressekontakt:



Public Relations, Nichia Corporation

Tel:+81-884-22-2311

Fax:+81-884-23-7717



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/83247/5987523

OTS: Nichia Corporation







EP2216834 befasst sich mit CSP (Chip Scale Package)-Produkten, einerwesentlichen Technologie für LEDs mit hoher Leuchtdichte. Diese Technologie istvon besonderer Bedeutung in den Märkten für Autoscheinwerfer undAußenbeleuchtung (Tagfahrlicht, Anzeigeeinrichtungen usw.), in denen besondersLEDs mit hoher Leuchtdichte erforderlich sind.EP3267494 betrifft LEDs, die über eine hohe Zuverlässigkeit sowie eine hoheProduktionseffizienz verfügen und die eine bedeutsame Technologie im Markt derAutomobilinnenbeleuchtung und Hintergrundbeleuchtung repräsentieren, wo imSpeziellen äußerst zuverlässige LEDs benötigt werden.Nichia's LEDs für die Automobilbeleuchtung und Hintergrundbeleuchtung nutzendiese patentierten Technologien zur Erzielung der vorerwähnten Vorteile.https://led-ld.nichia.co.jp/jp/product/automotive_top.htmlhttps://led-ld.nichia.co.jp/jp/product/backlighting_topview.htmlhttps://led-ld.nichia.co.jp/jp/product/lighting_757.htmlDas Landgericht München hat die beiden Anerkenntnisurteile mit Hinblick auf dieAnsprüche von Nichia wegen Patentverletzung betreffend die nachstehendwiedergegebenen zwei LED-Produkte von Dominant erlassen und die Beklagte EndrichBauelemente Vertriebs GmbH, einen deutschen Vertriebshändler für elektronischeBauelemente, der diese Produkte vertrieben hat, dazu verurteilt, den Vertriebdieser Produkte einzustellen, die Produkte aus dem Markt zurückzurufen und zuvernichten, Auskunft und Rechnung zu legen sowie Schadensersatz betreffend dieseProdukte zu leisten: Nagajo 1216 JEW-EZHY und Spice Plus 3014 SEW-WZSGDie Ansprüche von Nichia sind daher vollumfänglich durch die Anerkenntnisurteiledes Landgerichts München bestätigt. Die Urteile sind rechtskräftig und könnennicht mehr angefochten werden.Nichia hält Familienpatente auch in den folgenden Ländern:EP2216834:Japan, U.S.A., Vereinigtes Königreich, Frankreich, Italien,Niederlande, China, Indien, Taiwan, Korea und Russland.EP3267494:Japan, U.S.A, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Frankreich,Niederlande, China, Indien, Taiwan, Korea und Brasilien.Nichia legt größten Wert auf die Sicherung ihrer Patente und anderengewerblichen Schutzrechte und geht konsequent und weltweit gegenSchutzrechtsverletzungen vor.Pressekontakt:Public Relations, Nichia CorporationTel:+81-884-22-2311Fax:+81-884-23-7717Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/83247/5987523OTS: Nichia Corporation