Ubiqconn präsentiert auf der Satellite 2025 wegbereitende Lösungen für die Satellitenkommunikation

Taipeh, 10. März 2025 (ots/PRNewswire) - Ubiqconn Technology, ein führender

Anbieter von industriellen Internet of Vehicle (IoV)- und eingebetteten Internet

of Things (IoT)-Lösungen, freut sich, seine Teilnahme an der Satellite 2025 in

Washington DC vom 11. bis 13. März bekannt zu geben. Als eine der wichtigsten

Veranstaltungen der Branche bietet die Satellite 2025 eine einmalige Bühne, um

die neuesten Fortschritte in der Satellitentechnologie zu entdecken, Kontakte zu

Branchenführern zu knüpfen und sich an Gesprächen zu beteiligen, die die Zukunft

der Satellitenkommunikation prägen.



Ubiqconn wird seine hochmodernen Lösungen vorstellen, die darauf zugeschnitten

sind, die Konnektivität, Effizienz und Zuverlässigkeit in verschiedenen Branchen

wie der Schifffahrt, der Logistik, dem Hafenmanagement und der Fernbetätigung zu

verbessern. Mit seinen innovativen Produkten und Dienstleistungen zielt Ubiqconn

darauf ab, Satellitenkommunikationssysteme zu revolutionieren und ihre

Möglichkeiten zu erweitern, um den sich wandelnden Anforderungen der globalen

Märkte gerecht zu werden.







spannende Gelegenheit bietet, mit Pionieren der Branche in Kontakt zu treten,

unsere neuesten Innovationen zu vorzustellen und neue Wege zu erkunden, um die

Grenzen der Satellitenkommunikationstechnologie zu erweitern", sagte Tim Tsai,

Geschäftsführer Nordamerika von Ubiqconn und RuggON. "Wir freuen uns darauf,

unseren Beitrag für die Branche zu demonstrieren und darüber zu sprechen, wie

Ubiqconn die Zukunft der Satellitenkonnektivität vorantreibt."



Besuchen Sie Ubiqconn am Stand Nr. 2343 im Taiwan Space Pavilion.



Satellite 2025 wird Experten, wichtige Interessenvertreter und Vordenker aus dem

Satelliten- und Raumfahrtsektor zusammenbringen. Die Veranstaltung bietet eine

Reihe von Präsentationen, Podiumsdiskussionen und Networking-Möglichkeiten und

befasst sich mit den dringlichsten Herausforderungen und Chancen in der

Satellitenbranche.



Informationen zu Ubiqconn



Ubiqconn ist eine Tochtergesellschaft der FIC-Gruppe, die seit über 40 Jahren in

den Bereichen Hightech-Design, -Technik und -Herstellung weltweit führend ist.

Aufgrund dieser Erfahrung bietet das professionelle Team von Ubiqconn auch bei

ODM- und OEM-Produkten eine hohe Qualität. Ubiqconn ist ein innovatives

Produktionsunternehmen, das sich auf industrielle Internet-of-Vehicle

(IoV)-Lösungen und eingebettete Internet-of-Things (IoT)-Lösungen spezialisiert

hat. Mit einer perfekten Balance zwischen Technologie und Anwendungs-Know-how

kann Ubiqconn die Kundenanforderungen erfüllen, um die wachsenden

Herausforderungen im IoT zu meistern. Weitere Informationen finden Sie unter

http://www.ubiqconn.com/ oder folgen Sie uns auf LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/ubiqconn-technology/)



Informationen zu RuggON



RuggON Corp. ist eine Tochtergesellschaft von Ubiqconn Technology und ein

führender Hersteller von robusten mobilen Computerlösungen. Durch Kombination

der fortschrittlichen Technologie von Ubiqconn sollen Innovationen

vorangetrieben und auf dem Markt für mobile Industrieanwendungen (IioT)

expandiert werden. Mit jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich robuster mobiler

Lösungen strebt RuggON danach, die mobile Produktivität in rauen Umgebungen zu

verbessern. Ein engagiertes Ingenieursteam liefert Geräte von außergewöhnlichem

Wert und Qualität, die das Benutzererlebnis verbessern. Das Unternehmen ist

bestrebt, die verschiedenen Anforderungen unterschiedlicher Branchen zu

verstehen, um anwendungsorientierte, maßgeschneiderte Lösungen bereitzustellen,

die effizient und effektiv sind. RuggON hat sich verpflichtet, höhere Standards

einzuhalten, um Kundenzufriedenheit zu erreichen. Es ist stolz darauf, heute

unendliche Möglichkeiten zu bieten, um den Anforderungen von morgen gerecht zu

werden. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website

http://www.ruggon.com/ oder folgen Sie uns auf LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/ruggon-corporation/) .



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2635274/Ubiqconn_Joins_Satellite_2025_Sh

owcase_Cutting_Edge_Satellite_Communication_Solutions.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2521620/Ubiqconn_Logo.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ubiqconn

-prasentiert-auf-der-satellite-2025-wegbereitende-losungen-fur-die-satellitenkom

munikation-302395291.html



Pressekontakt:



April Wang,

april_wang@ubiqconn.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178944/5987536

OTS: Ubiqconn Technology







"Wir freuen uns sehr auf die Teilnahme an der Satellite 2025, da sie einespannende Gelegenheit bietet, mit Pionieren der Branche in Kontakt zu treten,unsere neuesten Innovationen zu vorzustellen und neue Wege zu erkunden, um dieGrenzen der Satellitenkommunikationstechnologie zu erweitern", sagte Tim Tsai,Geschäftsführer Nordamerika von Ubiqconn und RuggON. "Wir freuen uns darauf,unseren Beitrag für die Branche zu demonstrieren und darüber zu sprechen, wieUbiqconn die Zukunft der Satellitenkonnektivität vorantreibt."Besuchen Sie Ubiqconn am Stand Nr. 2343 im Taiwan Space Pavilion.Satellite 2025 wird Experten, wichtige Interessenvertreter und Vordenker aus demSatelliten- und Raumfahrtsektor zusammenbringen. Die Veranstaltung bietet eineReihe von Präsentationen, Podiumsdiskussionen und Networking-Möglichkeiten undbefasst sich mit den dringlichsten Herausforderungen und Chancen in derSatellitenbranche.Informationen zu UbiqconnUbiqconn ist eine Tochtergesellschaft der FIC-Gruppe, die seit über 40 Jahren inden Bereichen Hightech-Design, -Technik und -Herstellung weltweit führend ist.Aufgrund dieser Erfahrung bietet das professionelle Team von Ubiqconn auch beiODM- und OEM-Produkten eine hohe Qualität. Ubiqconn ist ein innovativesProduktionsunternehmen, das sich auf industrielle Internet-of-Vehicle(IoV)-Lösungen und eingebettete Internet-of-Things (IoT)-Lösungen spezialisierthat. Mit einer perfekten Balance zwischen Technologie und Anwendungs-Know-howkann Ubiqconn die Kundenanforderungen erfüllen, um die wachsendenHerausforderungen im IoT zu meistern. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.ubiqconn.com/ oder folgen Sie uns auf LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/ubiqconn-technology/)Informationen zu RuggONRuggON Corp. ist eine Tochtergesellschaft von Ubiqconn Technology und einführender Hersteller von robusten mobilen Computerlösungen. Durch Kombinationder fortschrittlichen Technologie von Ubiqconn sollen Innovationenvorangetrieben und auf dem Markt für mobile Industrieanwendungen (IioT)expandiert werden. Mit jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich robuster mobilerLösungen strebt RuggON danach, die mobile Produktivität in rauen Umgebungen zuverbessern. Ein engagiertes Ingenieursteam liefert Geräte von außergewöhnlichemWert und Qualität, die das Benutzererlebnis verbessern. Das Unternehmen istbestrebt, die verschiedenen Anforderungen unterschiedlicher Branchen zuverstehen, um anwendungsorientierte, maßgeschneiderte Lösungen bereitzustellen,die effizient und effektiv sind. RuggON hat sich verpflichtet, höhere Standardseinzuhalten, um Kundenzufriedenheit zu erreichen. Es ist stolz darauf, heuteunendliche Möglichkeiten zu bieten, um den Anforderungen von morgen gerecht zuwerden. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Websitehttp://www.ruggon.com/ oder folgen Sie uns auf LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/ruggon-corporation/) .Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2635274/Ubiqconn_Joins_Satellite_2025_Showcase_Cutting_Edge_Satellite_Communication_Solutions.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2521620/Ubiqconn_Logo.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ubiqconn-prasentiert-auf-der-satellite-2025-wegbereitende-losungen-fur-die-satellitenkommunikation-302395291.htmlPressekontakt:April Wang,april_wang@ubiqconn.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/178944/5987536OTS: Ubiqconn Technology