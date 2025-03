Warnstreik auch am Flughafen Erfurt-Weimar geplant Mitarbeitende am Flughafen Erfurt-Weimar sind für Mittwoch zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Die Gewerkschaft Komba will damit in den laufenden Verhandlungen für einen neuen Haustarifvertrag den Druck auf die Flughafen Erfurt GmbH erhöhen, …